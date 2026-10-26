IZBORI -U PODUNAVSKOM OKRUGU: Pobedila Studentska Lista

PRVE čestitke "Studentskoj listi" na ostvarenoj izbornoj pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji stigle su iz regiona i Evrope. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta poručili su da su spremni da podrže reforme vladavine prava, medijske slobode i borbu protiv korupcije i snažnih demokratskih institucija, kako bi se unapredila budućnost Srbije u EU.