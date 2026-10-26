Politika

IZBORI -U PODUNAVSKOM OKRUGU: Pobedila Studentska Lista

Јелена Илић
Jelena Ilić

26. 10. 2026. u 11:18

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Na vanrednim, parlamentarnim izborima u nedelju u Smederevu najviše glasova osvojila je Studentska lista. Prema preliminarnim rezultatima Gradske izborne komisije, Studentska lista osvojila je 52,7 odsto. Druga po broju glasova bila je lista Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija koja je dobila 42,6 procenata glasova. Izlaznost je bila 63,8 odsto.

ИЗБОРИ -У ПОДУНАВСКОМ ОКРУГУ: Победила Студентска Листа

Foto : N. Živanović

U Smederevskoj Palanci najviše glasova na biralištima osvojila je takođe Studentska lista-46,94, dok je na drugom mestu lista Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija sa  45,81 %. Izlaznost je bila 70,4 odsto.

Foto: Фото: Н. Живановић

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