IZBORI -U PODUNAVSKOM OKRUGU: Pobedila Studentska Lista
Na vanrednim, parlamentarnim izborima u nedelju u Smederevu najviše glasova osvojila je Studentska lista. Prema preliminarnim rezultatima Gradske izborne komisije, Studentska lista osvojila je 52,7 odsto. Druga po broju glasova bila je lista Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija koja je dobila 42,6 procenata glasova. Izlaznost je bila 63,8 odsto.
U Smederevskoj Palanci najviše glasova na biralištima osvojila je takođe Studentska lista-46,94, dok je na drugom mestu lista Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija sa 45,81 %. Izlaznost je bila 70,4 odsto.
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