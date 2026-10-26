UN UPOZORAVAJU NA KLIMATSKU KATASTROFU: Stiže grdosija koja nosi sve pred sobom, 50 miliona ljudi u opasnosti
NAJNOVIJE globalne prognoze ukazuju na drastične i potpuno suprotstavljene klimatske ekstreme koje bi nezapamćeno snažan fenomen El Ninjo mogao da donese širom planete.
Očekuje se znatno vlažnije vreme i razorne padavine u istočnoj Africi, delovima Severne Amerike i na zapadu Južne Amerike, dok se istovremeno dramatično povećava rizik od ekstremnih suša, nestašica pijaće vode i kolapsa poljoprivrede širom južne Afrike, jugoistočne Azije, Centralne Amerike, Kariba i basena Amazona, koji zauzima približno 40 odsto Južne Amerike.
El Ninjo je prirodni klimatski obrazac koji se ciklično ponavlja, a povezan je sa zagrevanjem površinskih voda Tihog okeana, što direktno utiče na kretanje vazdušnih masa, temperature i količinu padavina na globalnom nivou.
Meteorolozi širom sveta upozoravaju da je reč o istorijskom događaju sa dalekosežnim posledicama.
Američke federalne službe navode da je izvesnost pojave istorijskog fenomena izuzetno visoka i da bi po intenzitetu mogao da nadmaši sve zabeležene od 1950. godine do danas.
Adam Skejf, rukovodilac odeljenja za dugoročne prognoze u Britanskoj meteorološkoj službi, upozorio je da bi tekuća godina mogla daleko da premaši sva dosadašnja iskustva sa ovim fenomenom.
Japanska meteorološka agencija zvanično je saopštila da je intenzitet El Ninja dostigao najviši nivo otkako se vrše merenja, dok Svetska meteorološka organizacija (SMO) naglašava da je reč o snazi bez presedana.
UN: "Ova grdosija nosi sve pred sobom"
Ujedinjene nacije (UN) uputile su hitan međunarodni apel za pomoć zajednicama koje su već na udaru najjačeg El Ninja u istoriji merenja.
Zamenik generalnog sekretara UN za humanitarna pitanja i koordinator za vanredne situacije Tom Flečer opisao je ovaj fenomen kao "grdosiju" i "kuglu za rušenje koja će protutnjati kroz Latinsku Ameriku, istočnu i južnu Afriku, Aziju i Pacifik, noseći ekstremne vrućine, suše i razorne poplave".
On je upozorio da se oko 50 miliona ljudi širom sveta može suočiti sa drastičnim nedostatkom hrane i glađu.
Flečer je naglasio da su naredne dve nedelje "od presudnog značaja":
Somaliji, Etiopiji i Keniji hitno su potrebna finansijska sredstva i humanitarne zalihe pre nego što stignu obilne kiše.
Napori u južnoj Africi su usmereni na distribuciju semena i zaštitu stočnog fonda.
Istovremeno, u Centralnoj Americi ugrožen je opstanak poljoprivrednika.
Zemlje Azije i Pacifika ubrzano se spremaju za potencijalne suše, bujične poplave i ciklone.
UN su saopštile da su već izdvojile više od 50 miliona dolara iz Centralnog fonda za odgovor na vanredne situacije kako bi pomogle 11 najugroženijih zemalja, među kojima su Čad, El Salvador, Etiopija, Somalija i Južni Sudan.
Kako će El Ninjo pogoditi delove sveta
Istočna Afrika: Tokom kišne sezone od oktobra do decembra očekuju se znatno veće količine padavina od proseka, što stvara ozbiljan rizik od poplava velikih razmera.
Južna Afrika: Od novembra (uobičajenog početka kišne sezone) raste opasnost od ekstremne suše, što direktno ugrožava useve, zalihe vode i egzistenciju stanovništva.
Jugoistočna Azija: Znatno više temperature i manjak kiše donose toplotne udare, pritisak na poljoprivredu i nestašice vode, uz već vidljiv porast šumskih požara i gustog dima.
Severna i Južna Amerika: Povećane padavine očekuju se na severozapadu SAD i u južnim delovima zapadne Južne Amerike (već zabeležene poplave u Čileu i basenu reke Parana), kao i u severnom delu Kariba. Nasuprot tome, Centralnoj Americi, južnim Karibima i Amazoniji preti katastrofalna suša.
- El Ninjo ne možemo da zaustavimo, ali možemo da sprečimo njegove najgore posledice po ljude - poručuju iz Svetske meteorološke organizacije.
(Blic)
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