RUSKI LIDER NE STAJE: Putin će se sastati sa afričkim liderima 29. oktobra
RUSKI predsednik Vladimir Putin sastaće se sa afričkim liderima 29. oktobra, prema rečima pomoćnika predsednika Jurija Ušakova.
Planirano je da na samitu Rusija-Afrika bude potpisan paket od 33 dokumenta .
Medijski forum Rusija-Afrika, koji organizuje RT uz učešće Sputnjika i TASS-a, održava se u Moskvi od 26. do 29. oktobra. Na događaju učestvuje više od 200 ljudi iz 46 afričkih zemalja.
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