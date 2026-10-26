Svet

RUSKI LIDER NE STAJE: Putin će se sastati sa afričkim liderima 29. oktobra

Novosti online

26. 10. 2026. u 16:18

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RUSKI predsednik Vladimir Putin sastaće se sa afričkim liderima 29. oktobra, prema rečima pomoćnika predsednika Jurija Ušakova.

РУСКИ ЛИДЕР НЕ СТАЈЕ: Путин ће се састати са афричким лидерима 29. октобра

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Planirano je da na samitu Rusija-Afrika bude potpisan paket od 33 dokumenta .

Medijski forum Rusija-Afrika, koji organizuje RT uz učešće Sputnjika i TASS-a, održava se u Moskvi od 26. do 29. oktobra. Na događaju učestvuje više od 200 ljudi iz 46 afričkih zemalja.

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