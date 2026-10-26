Mogu da odahnu u Čelsiju: Evo koliko će odsustvovati sa terena Žoao Pedro

Sreća za plavce.

AP Photo/Dave Shopland

Žoao Pedro je doživeo novu povredu na treningu Čelsija u petak, 23. oktobra 2026. godine, zbog čega je propustio gradski derbi protiv Totenhema. Srećom po Ćabija Alonsa povreda nije teže prirode.

Brazilac bi trebao da se vrati već za vikend protiv Mančester junajteda koji gostuje na Stamford Bridžu.

On je ove sezone možda i najbitniji za tim Ćabija Alonsa pošto je postigao već pet golova i zabeležio tri asistencije.

Gotovo sigurno će propustiti meč Liga Kupa u sredu protiv Liverpula, da bi se što bolje spremio za derbi protiv Junajteda za vikend.