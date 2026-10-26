IPSOS I CESID NA OSNOVU 100 ODSTO UZORKA: Studentska lista 141 mandat, Ujedinjena Srbija 103
IPSOS i Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) objavili su danas finalnu projekcija osvojenih glasova i distrubucije mandata na 100 odsto uzorka biračkih mesta, prema kojima je "Studenstka lista - Studenti pobeđuju" osvojila 141 mandat sa 53 odsto osvojenih glasova, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila je 38,8 odsto i 103 mandata.
Ispod cenzusa su lista "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" koja je osvojila 2,2 odsto glasova, lista "Autentična desnica - Miloš Jovanović" 0,9 odsto, lista "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" osvojila je 0,4 odsto glasova, a lista "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš" 0,3 odsto glasova.
Ispod cenzusa su i "Liberalno zelena stranka - Za slobodnu i čistiju Srbiju" 0,1 odsto, lista "Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju" 0,1 odsto, dok je prema projekcijama lista "Biram pravdu biram budućnost" osvojila nula odsto glasova.
Kada je reč o manjinskim listama, mandate su osvojile liste "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" koja je osvojila je 0,8 odsto glasova i dva mandata, lista "Albanska koalicija" osvojila je 0,7 odsto glasova i dva mandata, a lista "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)" 0,5 odsto glasova i jedan mandat.
Jedan mandat je osvojila i lista "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" sa 0,3 odsto glasova.
Od manjinskih stranaka mandate nisu osvojili lista "Usame Zukorlić (SPP) Pokret za uedinjenje" sa 0,3 odsto glasova, "Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić" 0,2 odsto, a po 0,1 odsto glasova osvojile su liste "Stranka ruskog srpskog jedinsta - Rusi i Srbi braća zauvek" i "Majka Srbija - Gruda".
CeSID napominje da uzorak ne uključuje biračka mesta u dijaspori, koja u maloj meri mogu uticati na konačnu distribuciju mandata.
(Tanjug)
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