JASNA PORUKA! Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" nikada neće priznati lažnu državu Kosovo i neće uvesti sankcije Rusiji
ANA Brnabić sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poručiča je da ta lista nikada neće priznati lažnu državu Kosovo i neće uvesti sankcije Rusiji.
Ona je takođe istakla da će uvek sarađivati sa Kinom, ali da nikada neće ćutati na povampirenje ustaštva.
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