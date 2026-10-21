Politika

JASNA PORUKA! Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" nikada neće priznati lažnu državu Kosovo i neće uvesti sankcije Rusiji

В.Н.

21. 10. 2026. u 22:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ANA Brnabić sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poručiča je da ta lista nikada neće priznati lažnu državu Kosovo i neće uvesti sankcije Rusiji.

ЈАСНА ПОРУКА! Листа Александар Вучић - Уједињена Србија никада неће признати лажну државу Косово и неће увести санкције Русији

Foto: Printskrin

Ona je takođe istakla da će uvek sarađivati sa Kinom, ali da nikada neće ćutati na povampirenje ustaštva. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je (VIDEO)
Panorama

0 0

"Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je" (VIDEO)

RAST cena nekretnina poslednjih godina postao je jedan od najvećih društvenih i ekonomskih problema savremenog doba. Kupovina ili iznajmljivanje stana ili kuće za mnoge ljude više nije realna opcija, čak ni uz stalno zaposlenje i stabilna primanja. Troškovi po kvadratu rastu brže od plata, kamatne stope otežavaju zaduživanje, a tržište je sve manje prilagođeno prosečnom građaninu.

21. 10. 2026. u 21:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE AMERIKANAC KOG JE PUTIN OSLOBODIO NA TRAMPOV ZAHTEV: Profesor engleskog, Rusi tvrde da se borio na ukrajinskoj strani (FOTO/VIDEO)

KO JE AMERIKANAC KOG JE PUTIN OSLOBODIO NA TRAMPOV ZAHTEV: Profesor engleskog, Rusi tvrde da se borio na ukrajinskoj strani (FOTO/VIDEO)