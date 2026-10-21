VUČIĆ O IZJAVI BEĆKOVIĆEVE Nikada niko nije njoj postavio pitanje: „A šta ti je zlo?

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, u emisji Prva Tema na TV Prva, govorio je o Olji Bećković.

Foto: printskrin TV Prva

Pomenuo je izjave Olje Bećković, navodeći da se u njenim emisijama često postavlja pitanje može li politička situacija biti gora od postojeće.

-A je l' može da bude gore od ovoga? A je l' može da postoji veće zlo od ovoga?, citirao je Vučić pitanja koja, kako tvrdi, često čuje.

Zatim je upitao šta se pod takvim ocenama konkretno podrazumeva.

-Nikada niko nije postavio pitanje: „A šta ti je zlo?, rekao je.

Kritikovao je ljude koji, prema njegovim rečima, imaju veoma visoke prihode i luksuznu imovinu, a istovremeno govore o diktaturi.

-Imaš platu, ne znam, 10.000 evra, uživaš, provedeš po pet meseci na moru, u tom zločinačkom i diktatorskom režimu, naveo je Vučić.

-Uspeli su da dehumanizuju mene, ali mnogo je važnije što negiraju rezultate!

Vučić je ocenio da se političke kampanje protiv njega ne zasnivaju samo na ličnim napadima, već i na osporavanju onoga što je urađeno tokom prethodnih godina.

-Njih to ne interesuje, jer su uspeli da urade kroz onu prvu stvar, a to je dehumanizacija, rekao je.

Zatim je istakao da ga lične simpatije i antipatije ne zabrinjavaju toliko koliko odnos prema rezultatima rada.

-Meni je mnogo važnije od te dehumanizacije, baš me briga da li me neko voli ili ne voli, da li me neko poštuje, a to je negiranje rezultata, poručio je Vučić.