VUČIĆ O IZJAVI BEĆKOVIĆEVE Nikada niko nije njoj postavio pitanje: „A šta ti je zlo?
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, u emisji Prva Tema na TV Prva, govorio je o Olji Bećković.
Pomenuo je izjave Olje Bećković, navodeći da se u njenim emisijama često postavlja pitanje može li politička situacija biti gora od postojeće.
-A je l' može da bude gore od ovoga? A je l' može da postoji veće zlo od ovoga?, citirao je Vučić pitanja koja, kako tvrdi, često čuje.
Zatim je upitao šta se pod takvim ocenama konkretno podrazumeva.
-Nikada niko nije postavio pitanje: „A šta ti je zlo?, rekao je.
Kritikovao je ljude koji, prema njegovim rečima, imaju veoma visoke prihode i luksuznu imovinu, a istovremeno govore o diktaturi.
-Imaš platu, ne znam, 10.000 evra, uživaš, provedeš po pet meseci na moru, u tom zločinačkom i diktatorskom režimu, naveo je Vučić.
-Uspeli su da dehumanizuju mene, ali mnogo je važnije što negiraju rezultate!
Vučić je ocenio da se političke kampanje protiv njega ne zasnivaju samo na ličnim napadima, već i na osporavanju onoga što je urađeno tokom prethodnih godina.
-Njih to ne interesuje, jer su uspeli da urade kroz onu prvu stvar, a to je dehumanizacija, rekao je.
Zatim je istakao da ga lične simpatije i antipatije ne zabrinjavaju toliko koliko odnos prema rezultatima rada.
-Meni je mnogo važnije od te dehumanizacije, baš me briga da li me neko voli ili ne voli, da li me neko poštuje, a to je negiranje rezultata, poručio je Vučić.
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