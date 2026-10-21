Sjajan početak večeri u Ligi šampiona: Komo "počistio" Junajted, Galata bolja od Lila (VIDEO)

Utakmice od 18.45 nisu razočarale, viđeno je čak jedanaest golova i velike pobede Koma, odnosno Galatasaraja, samo neka se ovako nastavi...

Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

KOMO - MANČESTER JUNAJTED 4:1 (1:0)

Apsolutna dominacija italijanskog predstavnika koji je tokom čitavog susreta bio bolji rival i više nego zasluženo savladao trostrukog prvaka Evrope.

Da će Komo imati sjajno veče najavio je Niko Paz već u drugom minutu kada je primio loptu u šesnaesetrcu i iskoristo nepažnju odbrane Junajteda, te neometan preciznim udarcem doveo svoj tim u prednost.

Nakon toga domaćin je nametnuo svoj ritam i stvarao šanse, a nove pogotke postigao početkom drugog dela igre.

Ponovo je u centru pažnje bio Paz koji je prvo asistirao Douvikasu, a zatim i sam ponovo zatresao mrežu za velikih 3:0 nakon samo sat vreman igre.

Pitanje pobednika bilo je rešeno već tada, a do kraja meča golove su postigli još Ramon i Zirkze, za konačnih 4:1.

Velika pobeda Koma koji pokazuje da nije slučajno u Ligi šampiona, dok je Junajted još jednom potvrdio da je katastrofalno odradio prelazni rok i da su ovom timu potrebne velike promene.

LIL - GALATASARAJ 2:4 (2:2)

Veoma je zanimljivo bilo na "Žofri Gišaru" u obračunu dva tima bez ijednog boda, viđeno je dosta preokreta, veliki broj golova, a na kraju su se radovali gosti iz Istabula.

Turci su došli u prednost preko Akguna u drugom minutu, ali slavlje nije trajalo dugo jer je Diauane već u sedmom minutu doneo egal.

Isti fudbaler ponovo je tresao mrežu u u 39. minutu i momentum je bio na strani Lila, međutim ponovo je slavlje bilo kratkog daha jer je Batrakov poravnao do poluvremena, pa se na pauzu otišlo u egalu (2:2).

U drugom delu igre, Galata je bila bolji rival i zasluženo je osvojila tri boda. Do prednosti je došla zahvaljujući autogolu Ozera u 52. minutu, dok je u 61. bivši igrač "doga", Viktor Osimen postavio konačnih 2:4 za veliku pobedu tima iz Istanbula.