PRESUDAN JE PLEJ-OF: Partizan čeka borba za osminu finale Lige Evrope
RUKOMETAŠI Partizana broje poslednje dane u ovogodišnjoj Ligi šampiona. Crno-beli će večeras (18.45) u petom kolu igraati kod kuće sa Portom, a 29. oktobra u Berlinu protiv Fiksea stavljaju tačku na učešće u grupi A. Beograđani su i pre starta bili svesni da su autsjaderi protiv Vesprema i Fiksea, tako da se sa najjačima spremaju za izazove u Ligi Evrope.
Za razliku od Lige šampiona, gde će u drugoj fazi najboljih 12 klubova biti podeljeno u dve grupe, u Ligi Evrope kada se završi grupna faza kreće nokaut takmičenje, u kojem će se priključiti 12 timova iz Lige šampiona.
Zato je za Partizan važno s kim će igrati u plej-ofu, koji se igra 9. februara i 2. marta iduće godine. Osminafinala je 23. i 30. marta, četvrtfinale 20. i 28.aprila, a završni turnir 22. i 23. maja.
Osim Partizana i Porta iz grupe A iz elitnog takmičenja u drugo po jačini takmičenju sigurno se sele i Vardar, Zagreb, Celje, Kristijanštad i Kolštad. Ostali imaju nadu da će nastaviti borbu u Ligi šampiona.
U grupi A Vesprem i Fikse Berlin izborili su drugu fazu Lige šampiona. U grupi B više će se znati posle večerašnjeg duela Nanta i Vardara i sutrašnjeg okršaja Meslingena i Visle. Posle četiri kola Visla i Nant imaju po 6, Meslingen 4, a Vardar 0 bodova. U C su rešene svi dileme, jer su PSŽ i Alborg osigurali drugu fazu, a u D bez šanse je Kristijanštad, dok Seged ima minimalne šanse. Sutra se sastaju Seged - GOG, Sporting - Kristijanšted. Na tabeli je prvi Sporting sa 7 bodova, GOG drugi sa 6, treći Seged sa 3, a Kristijanštad bez bodova.
U grupi E Barsa je prošla dalje, a drugog mestu je najbliži Arhus sa pet bodova. Kakvu takvu nadu imaju Monpelje sa 2 i Dinamo Bukurešt sa 1 bodom. Večeras igraju Dinamo i Arhus, a sutra se sastaju Barsa i Monpelje. Moguće je da poslednje kolo neće odlučivati. Slično je i u grupi F, gde je Magdebrug osigurao prvo mesto, a Kjelce i Lucern, koji imaju četiri boda, večeras će u međusobnom duelu odlučivati o drugom mestu.
Finale u Kelnu
DRUGA faza Lige šampiona igra se od 18. novembra do 4. marta. Četvrtfinale je 24.marta i 1. aprila, a finaln turnir 12. i 13. juna u Kelnu.
Titulu brani Barselona.
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