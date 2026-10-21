Srpski bokserski savez u humanoj misiji, donacija kruševačkom klubu "14. oktobar KŠ 037"

Srpski bokserski savez donirao novi ring i opremu klubu „14. oktobar KŠ 037“ iz Kruševca

FOTO: SBS / D. Milojević

Predsednik Srpskog bokserskog saveza Nenad Borovčanin, zajedno sa predsednikom Nadzornog odbora SBS Adnanom Bajramovićem i saradnicima, posetio je bokserski klub „14. oktobar KŠ 037“ u Kruševcu, gde je razgovarao sa trenerom, mladim bokserima i predstavnicima kluba, a tom prilikom SBS je donirao novi bokserski ring, rukavice i drugu neophodnu opremu za unapređenje uslova za trening i dalji razvoj boksa u ovom gradu.

Ova donacija predstavlja nastavak opredeljenja Srpskog bokserskog saveza da ulaže u mlade sportiste, razvoj klubova širom zemlje i stvaranje uslova da se što veći broj dece besplatno bavi boksom.

Odluka o donaciji doneta je nakon završnice Superlige Srbije, održane na Zlatiboru, na kojoj je kruševački klub osvojio drugo mesto i potvrdio kvalitet svog rada i takmičarske rezultate.

„Naš cilj je da svakom detetu koje želi da trenira boks omogućimo da to učini bez finansijskih prepreka. Ulaganje u mlade nije samo ulaganje u buduće šampione već i u njihovo zdravlje, disciplinu, samopouzdanje i prave životne vrednosti. Rezultati koje je ostvario klub ‘14. oktobar KŠ 037’ zaslužuju poštovanje i podršku. Zato smo doneli odluku da obezbedimo ring, rukavice i drugu opremu koja će im pomoći da nastave da napreduju. U saradnji sa Gradom Kruševcem nastavićemo da radimo na stvaranju boljih uslova za razvoj boksa i mladih talenata“, izjavio je predsednik Srpskog bokserskog saveza Nenad Borovčanin.

Bokserski klub „14. oktobar KŠ 037“ postoji deset godina i ostvario je zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Ipak, sve veće interesovanje dece za ovaj sport donosi i nove izazove, pre svega u pogledu prostornih kapaciteta i uslova za rad.

Trener kluba Dragiša Gile Milojević istakao je da je dosadašnja saradnja sa SBS od velikog značaja za dalji napredak kluba, naglasivši da je neophodno obezbediti veći prostor kako bi se odgovorilo na sve veći broj zainteresovanih mladih sportista.

Podršku razvoju kruševačkog boksa pružio je i član Nadzornog odbora SBS Adnan Bajramović, koji je ukazao na značaj adekvatne sportske infrastrukture i opreme za postizanje još boljih rezultata.

Grad Kruševac potvrdio je spremnost da nastavi saradnju sa klubom i Srpskim bokserskim savezom u cilju unapređenja uslova za treniranje i podrške mladim sportistima. Poseban razlog za ponos predstavlja i uspeh mladog člana kluba Teodora Josijevića, osvajača zlatne medalje na prošlogodišnjem juniorskom Balkanskom prvenstvu, čiji rezultati potvrđuju potencijal kruševačke bokserske škole.

Srpski bokserski savez nastaviće da pruža podršku klubovima, trenerima i mladim sportistima širom Srbije, sa jasnim ciljem da boks bude dostupan svima, a talentovanoj deci omogućen put od prvih treninga do najvećih sportskih rezultata.