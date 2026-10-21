PUŠTEN SNIMAK SRDANOVIĆA, VUČIĆ NIJE MOGAO DA SAKRIJE SMEH: Kao da nam stranci kažu - sa ovakvima ćemo da vas ponižavamo i dovedemo na vlast

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić nije mogao da sakrije smeh nakon što je u emisiji "Prva tema" pušten snimak prvog na Studenskoj listi Ilije Srdanovića.

Foto: Printksrin TV Prva

Na snimku je Srdanović govorio o nasilju na prethodnom skupu.

– O tome ko je pretrpeo nasilje pre nekoliko nedelja na tom skupu svedoči i način na koji ja danas hodam. Ali to nije važno – rekao je.

Na pitanje novinarke kako hoda, odgovorio je:

– Stabilno i u ispravnom smeru.

Nakon emitovanja snimka, u studiju je usledio smeh.

Vučić je rekao da je tokom emisije bilo i smeha na račun ranijih izjava političkih protivnika, ali je naglasio da izbore shvata ozbiljno.

– Jeste li primetili jednu stvar? Mi smo se osmehivali, pomalo smejali, a mi sutra možemo da izgubimo izbore od tih – rekao je.

Objasnio je da je razlog njihovih reakcija neverica zbog političke situacije.

– Mi smo to iskreno uradili jer ne možemo da verujemo u koju poziciju je naša zemlja dovedena. Da ovo bude krem de la krem onih koji bi trebalo da upravljaju ovom zemljom – izjavio je.

Foto: Printksrin TV Prva

– Ja nisam siguran da ovo nije namerno. Da se čak nisu igrali sa nama. Ne ovi iz plenuma, ti iz plenuma ni o čemu ne odlučuju, već oni koji naređuju plenumima – izjavio je.

Prema njegovim rečima, cilj je da se Srbiji nametnu političari koji će biti poslušni međunarodnim centrima moći.

– Kao da nam kažu: „Sa ovakvima ćemo da vas ponižavamo, jer ćemo takve da vam dovedemo na vlast“ – naveo je Vučić.

Vučić je potom govorio o tome kako se, prema njegovim rečima, razvijao otpor građana.

– Mi pre godinu i po dana svi zajedno nismo imali nikakvu šansu. Baš nikakvu. I ne mislim samo na izborima, nego niko u društvu nije imao nikakvu šansu – rekao je.

Istakao je da je vremenom počelo okupljanje ljudi koji su želeli da se suprotstave takvom stanju.

– Onda je polako počeo da se podiže otpor slobodarski opredeljenih ljudi širom Srbije – naveo je.