BRNABIĆ JASNO STUDENTSKOJ LISTI: Ne znam da li će nama pomoći podrška Putina, ali vama će sigurno pomoći podrška Kurtija!
U debati na RTS Ana Brnabić sa liste "Aleksandar Vučić" jasno je Vladimiru Kuzmanoviću sa "Studentske liste" odgovorila na opasku da listi na kojoj je ona neće pomoći podrška Putina.
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