Politika

BRNABIĆ JASNO STUDENTSKOJ LISTI: Ne znam da li će nama pomoći podrška Putina, ali vama će sigurno pomoći podrška Kurtija!

В.Н.

21. 10. 2026. u 22:37

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U debati na RTS Ana Brnabić sa liste "Aleksandar Vučić" jasno je Vladimiru Kuzmanoviću sa "Studentske liste" odgovorila na opasku da listi na kojoj je ona neće pomoći podrška Putina.

БРНАБИЋ ЈАСНО СТУДЕНТСКОЈ ЛИСТИ: Не знам да ли ће нама помоћи подршка Путина, али вама ће сигурно помоћи подршка Куртија!

Foto: Printskrin

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