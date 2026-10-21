Odlična atmosfera u Partizanu, Vanja i DŽekiri trenirali sa ekipom pred derbi (VIDEO)

Crno-beli sutra uveče dočekuju Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom evroligaškom okršaju (20.45, Arena premijum 1).

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Košarkaši Partizana pokušaće da prekinu niz loših rezultata od tri vezana poraza u elitnom takmičenju baš pred svojim navijačima i to protiv najvećeg rivala u Areni. Međutim, trener Đoan Penjaroja (57) neće moći da računa na sve raspoložive snage, jer mu povrede i te kako remete planove, zbog čega su i navijači zabrinuti.

Klub iz Humske je u sezonu krenuo sa rosterom znatno kraćim od ostalih timova, a i dalje se čeka dolazak najavljenih pojačanja iz NBA lige. U međuvremenu, moraće u okrnjenom sastavu da se crno-beli suprostave komšijama, koji su u dobrom ritmu i seriji od četiri uzastopna trijumfa.

Poznato je da se još nije oporavio krilni centar Derek Vilis (31), kog muči skočni zglob, dok je kapiten Vanja Marinković (29) dobio dozvolu od doktora da se priključi ekipi. Srpski reprezentativac je početkom februara operisao Ahilovu tetivu, oporavak je bio dug, ali ohrabruje što je dan pred derbi trenirao sa saigračima.

- Vanja sada treba da vežba uz kontakt, da igra "tri na tri", pa "pet na pet". Moramo da budemo strpljivi s njim, a i on sam da ne žuri. Očekujem da bude spreman za dve do tri nedelje da upiše i prve minute na terenu - rekao je Penjaroja.

Takođe, u Beogradskoj areni je bio i centar Tonje Džekiri (32), koji ima problema sa primicačem. Nigerijac se povredio protiv Fenerbahčea i saopšteno je da mora da pauzira najmanje dve nedelje, ali je danas ipak bio sa ostatkom tima i učestvovao u kreiranju dobre atmosfere.