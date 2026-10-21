"PUTIN JE REKAO DA SE NADA DA ĆU POSTATI PREMIJER" Vučić: Niko u Srbiji nije dobio Orden Svetog Aleksandra Nevskog osim mene
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić istakao je da je od ruskog predsednika Vladimira Putina dobio jedno od visokih državnih odlikovanja i da mu je zbog toga posebno neobično kada ga pojedinci optužuju za neprijateljski odnos prema Rusiji.
- Putin je samo meni u ovoj zemlji od Nikole Pašića dao Orden Svetog Aleksandra Nevskog. Niko više ga u Srbiji nije dobio osim mene.
Vučić se ironično osvrnuo na tvrdnje pojedinih političkih protivnika.
- Putin ne zna. Vučić u stvari ne voli Rusiju, Vučić je izdajnik. Putin je ćaci. Mi to znamo bolje od Putina - rekao je, opisujući način na koji njegovi kritičari, prema njegovoj oceni, tumače odnose sa Moskvom.
Podsetio je i na Putinove izjave o političkim prilikama u Srbiji.
- Putin je rekao da se nada da će Vučić biti premijer - naveo je.
Dodao je da je ruski lider prošlog oktobra događaje u Srbiji nazvao obojenom revolucijom.
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