I FOSILU NEDOSTAJE NOS: Nova vrsta krokodila starog 45 miliona godina otkrivena u kamenu od kojeg je sagrađena Sfinga (FOTO)

ISTRAŽIVAČI su identifikovali do sada nepoznatu vrstu drevnog gavijala na osnovu fosila prvobitno pronađenog u stenovitoj formaciji Mokatam u Gizi, istom materijalu iz kojeg su drevni Egipćani pre oko 4.500 godina isklesali Veliku sfingu i piramide.

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Nova studija, objavljena u časopisu Royal Society Open Science, ukazala je na pogrešnu klasifikaciju obavljenu 1920-ih godina, kada su ovi fosili stari oko 45 miliona godina svrstani u rod Tomistoma.

Do tada, ova dobro očuvana lobanja bila je holotip za izumrlu vrstu "T. cairense".

Scientists have named a new species of extinct crocodile from fossils found in the same 45 million year old limestone that ancient Egyptians used to build the Great Sphinx. The skull was dug up in Egypt in the 1920s and filed under the living false gharial but modern CT scans finally showed it was its own species. Its new name, Herugavialis cairensis, honors the Egyptian god Heru, who may have been the inspiration for the Sphinx. Fitting, because just like the Sphinx, the fossil is missing the tip of its nose. We'll be colonizing space long before we even know everything about our own planet, if we ever do? — Gina Beana Fofina (@Ginasassyass) October 8, 2026

Zahvaljujući savremenim paleontološkim tehnikama, poput mikro-CT skeniranja koje omogućava uvid u unutrašnjost bez oštećivanja primerka, naučnici su utvrdili da glava dugačka oko 45 centimetara ne predstavlja samo novu vrstu, već i novi rod krokodila Herugavialis cairensis.

Fosili ovog praistorijskog krokodila pronađeni su u istom krečnjačkom sloju iz kojeg je sagrađena čuvena Velika Sfinga u Gizi, zbog čega je Herugavialis cairensis dobio ime uz veoma zanimljivu simboliku.

Ime je inspirisano egipatskim bogom Horusom, pošto pojedini drevni tekstovi Sfingu nazivaju "Horusom sa horizonta", a sudbina ih vezuje i kroz detalj koji oboma nedostaje – vrh nosa.

Paleontolog sa Univerziteta Mansura i koautor studije, Hišam Salam, rekao je za Vašington Post da je cilj ovog istraživanja bio da se poveže prirodna istorija Egipta sa ljudskom istorijom.

Njegov kolega iz Švedskog muzeja prirodne istorije i vodeći autor Pol Berk naveo je u saopštenju da je Mediteranski region milionima godina bio dom zajednice krokodila, kao i da je H. cairense delio stanište sa najmanje dve druge vrste gavijala (gmizavac iz reda Crocodylia).

Za Sajens Njuz, Berk je otkrio da su danas preživela samo dva gavijala i da su oba ugrožena, zbog čega treba da se znamo više o njima i njihovoj dugoj istoriji.