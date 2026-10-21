I FOSILU NEDOSTAJE NOS: Nova vrsta krokodila starog 45 miliona godina otkrivena u kamenu od kojeg je sagrađena Sfinga (FOTO)
ISTRAŽIVAČI su identifikovali do sada nepoznatu vrstu drevnog gavijala na osnovu fosila prvobitno pronađenog u stenovitoj formaciji Mokatam u Gizi, istom materijalu iz kojeg su drevni Egipćani pre oko 4.500 godina isklesali Veliku sfingu i piramide.
Nova studija, objavljena u časopisu Royal Society Open Science, ukazala je na pogrešnu klasifikaciju obavljenu 1920-ih godina, kada su ovi fosili stari oko 45 miliona godina svrstani u rod Tomistoma.
Do tada, ova dobro očuvana lobanja bila je holotip za izumrlu vrstu "T. cairense".
Zahvaljujući savremenim paleontološkim tehnikama, poput mikro-CT skeniranja koje omogućava uvid u unutrašnjost bez oštećivanja primerka, naučnici su utvrdili da glava dugačka oko 45 centimetara ne predstavlja samo novu vrstu, već i novi rod krokodila Herugavialis cairensis.
Fosili ovog praistorijskog krokodila pronađeni su u istom krečnjačkom sloju iz kojeg je sagrađena čuvena Velika Sfinga u Gizi, zbog čega je Herugavialis cairensis dobio ime uz veoma zanimljivu simboliku.
Ime je inspirisano egipatskim bogom Horusom, pošto pojedini drevni tekstovi Sfingu nazivaju "Horusom sa horizonta", a sudbina ih vezuje i kroz detalj koji oboma nedostaje – vrh nosa.
Paleontolog sa Univerziteta Mansura i koautor studije, Hišam Salam, rekao je za Vašington Post da je cilj ovog istraživanja bio da se poveže prirodna istorija Egipta sa ljudskom istorijom.
Njegov kolega iz Švedskog muzeja prirodne istorije i vodeći autor Pol Berk naveo je u saopštenju da je Mediteranski region milionima godina bio dom zajednice krokodila, kao i da je H. cairense delio stanište sa najmanje dve druge vrste gavijala (gmizavac iz reda Crocodylia).
Za Sajens Njuz, Berk je otkrio da su danas preživela samo dva gavijala i da su oba ugrožena, zbog čega treba da se znamo više o njima i njihovoj dugoj istoriji.
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