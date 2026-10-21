Fudbal

UEFA brutalno kaznila Hrvate: Zatvoren "Poljud", Hajduk Udaren po džepu!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

21. 10. 2026. u 22:30

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Evropska fudbalska unija (UEFA) izrekla je ozbiljne kazne splitskom Hajduku zbog incidenata koji su obeležili utakmicu protiv Ajaksa u Ligi konferencije, odigranu prošlog četvrtka na stadionu "Poljud", ali i dešavanja koja su prethodila susretu.

УЕФА брутално казнила Хрвате: Затворен Пољуд, Хајдук Ударен по џепу!

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Najveća kazna odnosi se na zatvaranje stadiona za narednu evropsku utakmicu, u kojoj će Hajduk ugostiti Sent Trojden u trećem kolu takmičenja. Uz to, klub iz Splita moraće da plati 80.000 evra zbog ponašanja navijača.

UEFA je Splićanima izrekla i uslovnu kaznu. Ukoliko se ponove isti ili slični incidenti povezani sa upotrebom pirotehnike, Hajduk bi mogao ponovo da ostane bez podrške sa tribina na nekom od narednih mečeva.

Tu se, međutim, spisak sankcija ne završava. Dodatnih 16.000 evra klub će morati da izdvoji zbog blokiranih stepenica na tribinama, čime je ukupna novčana kazna dostigla 96.000 evra.

Podsetimo, navijači Hajduka, popularna "Torcida", tokom susreta sa Ajaksom priredili su bakljadu koja je pretila da dovede do prekida utakmice.

Ipak, posebnu pažnju izazvala su dešavanja uoči samog susreta. Prema navodima o incidentima u Splitu, deo najvatrenijih navijača domaćeg kluba na ulicama grada pevao je antisemitske pesme i pesme sa ustaškim sadržajem, što je dodatno bacilo senku na utakmicu.

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