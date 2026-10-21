UEFA brutalno kaznila Hrvate: Zatvoren "Poljud", Hajduk Udaren po džepu!
Evropska fudbalska unija (UEFA) izrekla je ozbiljne kazne splitskom Hajduku zbog incidenata koji su obeležili utakmicu protiv Ajaksa u Ligi konferencije, odigranu prošlog četvrtka na stadionu "Poljud", ali i dešavanja koja su prethodila susretu.
Najveća kazna odnosi se na zatvaranje stadiona za narednu evropsku utakmicu, u kojoj će Hajduk ugostiti Sent Trojden u trećem kolu takmičenja. Uz to, klub iz Splita moraće da plati 80.000 evra zbog ponašanja navijača.
UEFA je Splićanima izrekla i uslovnu kaznu. Ukoliko se ponove isti ili slični incidenti povezani sa upotrebom pirotehnike, Hajduk bi mogao ponovo da ostane bez podrške sa tribina na nekom od narednih mečeva.
Tu se, međutim, spisak sankcija ne završava. Dodatnih 16.000 evra klub će morati da izdvoji zbog blokiranih stepenica na tribinama, čime je ukupna novčana kazna dostigla 96.000 evra.
Podsetimo, navijači Hajduka, popularna "Torcida", tokom susreta sa Ajaksom priredili su bakljadu koja je pretila da dovede do prekida utakmice.
Ipak, posebnu pažnju izazvala su dešavanja uoči samog susreta. Prema navodima o incidentima u Splitu, deo najvatrenijih navijača domaćeg kluba na ulicama grada pevao je antisemitske pesme i pesme sa ustaškim sadržajem, što je dodatno bacilo senku na utakmicu.
Preporučujemo
Bosna srušila Bahčešehir i nanela Saši Đorđeviću prvi poraz u Evrokupu
21. 10. 2026. u 22:00
Odlična partija Vase Micića u pobedi Hapoela nad Virtusom
21. 10. 2026. u 21:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)