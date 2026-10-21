Maksimović poražen na Bernabeu! Real poslao jaku poruku pred Barsu, spektakl u Minhenu (VIDEO)

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Sedam utakmica odigrano je u večernjem terminu u Ligi šampiona. Posebno zanimljiva bila je igra u drugom poluvremenu.
Lisabonski Sporting dočekao je LASK, a utakmica u Portugaliji završena je pobedom gostiju 1:3 (1:1).
Sve je po domaćina počelo kako su mogli da sanjaju. Luis Suarez postigao je gol sa "bele tačke" u petom minutu, a onda je na scenu bio samo jedan tim.
Kristof Lang je u 15. minutu poravnao rezultat, a u drugom poluvremenu gosti su utakmicu rešili u pet minuta.
Saša Kalajdžić postigao je gol za vođstvo LASK-a u 63. minutu ,a Krištof Danjek je u 68. postavio konačan rezultat.
Inter je sa igračem manje uspeo da savlada Šahtjor na "Đuzepe Meaci" 1:0. Jedini gol postigao je Karlos Augusto u 77. minutu, a devet minuta ranije isključen je Alesandro Bastoni.
Real Betis je identičnim rezultatom savladao Fejenord, a jedini gol postigao je Isko sa penala.
Aston Vila i Viking odigrali su na Vila Parku uzbudljiv meč, a gosti su pružili dostojan otpor, ali je kvalitet bio na strani engleskog tima koji je slavio 3:1.
Ros Barkli otvorio je meč golom u 23. minutu, Emilijano Buendia je u 37. minutu uvećao prednost domaćina sa "bele tačke", a pitanje pobednika rešeno je u 62. minutu kada je Hegeim postigao autogol.
Počasni gol za goste postigao je Peter Kristiansen u 84. minutu.
Real Madrid je opravdao ulogu favorita protiv Lajpciga. Slavili su kraljevi 4:1. Izabranici Žozea Murinja do vodećeg gola došli su u 43. minutu, Bernardo Silva bio je strelac.
Arda Guler je na asistenciju Kilijana Mbapea uvećao na 2:0. Mbape se u 83. takođe i upisao u strelce nakon čega nije bilo povratka za goste, koji su preko Tidiama Gomisa u 85. minutu.
Konačan rezultat postavio je Diomande u 87. minutu susreta.
Andrija Maksimović u igru je ušao u 63. minutu.
Bajern je dočekao Arsenal u derbiju večeri, a ovaj epitet itekako je opravdan. Utakmica dva giganta završena je bez pobednika - 2:2.
Ebereči Eze je gostima doneo prednost u 25. minutu, a ona je trajala samo 10 minuta, kada je Heri Kejn asistirao defanzivcu Alfonsu Dejvisu.
Kejn je "Bavarcima" doneo preokret u 61. minutu, a Deklan Rajs postavio je konačan rezultat u 82. minutu.
Kluž je savladao Lens rezultatom 3:0. Vanaken je u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena otvorio goste, Sejs je u 50. uvećao prednost, a konačan rezultat postavio je Forbs u 72. minutu.
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