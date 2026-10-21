Fudbal

Maksimović poražen na Bernabeu! Real poslao jaku poruku pred Barsu, spektakl u Minhenu (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

21. 10. 2026. u 22:54

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Sedam utakmica odigrano je u večernjem terminu u Ligi šampiona. Posebno zanimljiva bila je igra u drugom poluvremenu.

Максимовић поражен на Бернабеу! Реал послао јаку поруку пред Барсу, спектакл у Минхену (ВИДЕО)

Credit: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Lisabonski Sporting dočekao je LASK, a utakmica u Portugaliji završena je pobedom gostiju 1:3 (1:1). 

Sve je po domaćina počelo kako su mogli da sanjaju. Luis Suarez postigao je gol sa "bele tačke" u petom minutu, a onda je na scenu bio samo jedan tim. 

Kristof Lang je u 15. minutu poravnao rezultat, a u drugom poluvremenu gosti su utakmicu rešili u pet minuta. 

Saša Kalajdžić postigao je gol za vođstvo LASK-a u 63. minutu ,a Krištof Danjek je u 68. postavio konačan rezultat. 

Inter je sa igračem manje uspeo da savlada Šahtjor na "Đuzepe Meaci" 1:0. Jedini gol postigao je Karlos Augusto u 77. minutu, a devet minuta ranije isključen je Alesandro Bastoni. 

Real Betis je identičnim rezultatom savladao Fejenord, a jedini gol postigao je Isko sa penala. 

Aston Vila i Viking odigrali su na Vila Parku uzbudljiv meč, a gosti su pružili dostojan otpor, ali je kvalitet bio na strani engleskog tima koji je slavio 3:1.

Ros Barkli otvorio je meč golom u 23. minutu, Emilijano Buendia je u 37. minutu uvećao prednost domaćina sa "bele tačke", a pitanje pobednika rešeno je u 62. minutu kada je Hegeim postigao autogol. 

Počasni gol za goste postigao je Peter Kristiansen u 84. minutu. 

Real Madrid je opravdao ulogu favorita protiv Lajpciga. Slavili su kraljevi 4:1. Izabranici Žozea Murinja do vodećeg gola došli su u 43. minutu, Bernardo Silva bio je strelac. 

Arda Guler je na asistenciju Kilijana Mbapea uvećao na 2:0. Mbape se u 83. takođe i upisao u strelce nakon čega nije bilo povratka za goste, koji su preko Tidiama Gomisa u 85. minutu. 

Konačan rezultat postavio je Diomande u 87. minutu susreta. 

Andrija Maksimović u igru je ušao u 63. minutu. 

Bajern je dočekao Arsenal u derbiju večeri, a ovaj epitet itekako je opravdan. Utakmica dva giganta završena je bez pobednika - 2:2. 

Ebereči Eze je gostima doneo prednost u 25. minutu, a ona je trajala samo 10 minuta, kada je Heri Kejn asistirao defanzivcu Alfonsu Dejvisu. 

Kejn je "Bavarcima" doneo preokret u 61. minutu, a Deklan Rajs postavio je konačan rezultat u 82. minutu. 

Kluž je savladao Lens rezultatom 3:0. Vanaken je u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena otvorio goste, Sejs je u 50. uvećao prednost, a konačan rezultat postavio je Forbs u 72. minutu. 

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