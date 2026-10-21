HAKERI PROVALILI U AfD : Procurelo 421.179 melova ukupne veličine 281 gigabajta.

U TRENUTKU kad politički vrh u Berlinu intenzivira napore da zabrani najpopularniju stranku u zemlji Alternativu za Nemačku(AfD), hakeri su izazvali masovno curenje podataka iz ove partije desnih suverenista.

Foto: Michael Brandt/Stefanie Loos/Georg Wendt/AFP/Profimedia, Jutjub printskrin/PutokazEU

Sajber napad ogromnih razmera, uzdrmao je sve nivoe i strukture stranke, hakeri, čiji su identitet i motivi za sada nepoznati, ukrali su i objavili stotine hiljada internih mejlova. Nezavisni eksperti još nisu utvrdili autentičnost objavljenog materijala.

O informatičkom proboju, prvi je izvestio tabloid Bild, otkriviši da je oteto 421.179 melova ukupne veličine 281 gigabajta. Među ukradenom dokumentacijom je i prepiska kopredsednice AfD Alis Vajdel sa počasnim predsednikom partije, Aleksandrom Gaulandom i drugim visokim stranačkim ličnostima. Procureli materijal navodno sadrži fotografije ličnih dokumenata, bankovnih izvoda, faktura, prijava za članstvo i internih stranačkih spiskova. Bild je objavio da je pregledao uzorak dokumentacije, uključujući ličnu kartu Markusa Fronmajera, zamenika šefa parlamentarne grupa AfD u Bundestagu.

Alternativa je potvrdila da je provajder koji sarađuje sa njom, hakovan u septembru te da su komunikacioni sistemi bili ugroženi, ali negira obim i posledice akcije.

- Samo nekoliko mejl sandučića, nezakonito je kopirano, a većina ih nije korišćena godinama - poručili su iz stranke za Bild, dodajući da trenutni mejl nalozi na saveznom nivou nisu pogođeni. Osuđujemo kršenje bezbednosti i napad na partijski sistem i demokratiju. Napad smo prijavili nadležnima.

Preuređenje EU AfD predlaže radikalno preuređenje institucija EU, ukidanje direktnih izbora poslanika Evropskog parlamenta i prebacivanje političkog odlučivanja na vlade država članica, dok bi Evropska komisija obavljala samo administrativne poslove, piše Politiko. Umesto direktno izabranih poslanika, u EP bili bi delegati izabrani u nacionalnim parlamentima. Predlaže i zamenu Suda pravde EU arbitražnim telom za rešavanje sporova među državama. Plan uključuje ukidanje pojedinih evropskih agencija i smanjenje budžeta EU. U prvoj fazi ne predlaže izlazak Nemačke iz EU niti iz evrozone, već promenu evropskih ugovora i povratak pojedinih ovlašćenja vlastima članica. U slučaju da reforme propadnu, predviđa se pokretanje referenduma o članstvu Nemačke u EU. Kao početak sprovođenja reformi, u dokumentu se navodi 2029. godina, kada se očekuju naredni izbori za Evropski parlament i nemački savezni izbori. Kopredsednica AfD Alis Vajdel, za juče je imala zakazano predstavljanje stranačkog plana sa ovim idejama u Evropskom parlamentu.

Još se nisu izjasnili visoki vladini zvaničnici da osude kršenje zakona, a nije emitovana nijedna izjava istražitelja u ovom slučaju. S druge strane, Valentina Kiofalo, predstavnica nemačke organizacije za građanske slobode, rekla je za medije da bi ukradeni mejlovi mogli da pomognu u jačanju argumenata za zabranu AfD, dok bi njihovo objavljivanje i novinarska ispitivanja mogli da oblikuju javno mnjenje protiv ove stranke.

U međuvremenu, eskalira kampanja koju vode mejnstrim partije za izolaciju i potencijalnu zabranu AfD na nacionalnom nivou, Pre svega, zbog "proključalog" rejtinga stranke koja u najnovijoj anketi instituta INSA ima čak 30 odsto podrške, što joj donosi 12 poena prednosti u odnosu na demohrišćanski blok sa kancelarom Fridrihom Mercom na čelu, koji su pali na samo 18 procenata.

Prošlomesečni presedan, AfD koji predsedava paralamentom pokrajine Saksonije-Anhalt, dodatno je uneo paniku u redove vladajuće koalicije demohrišćana(CDU-CSU) i socijaldemokrata(SPD). Činjenica da je probijen takozvani "zaštitni zid", odluka o neulasku u vlast sa članovima Alternative, plaši vladu u Berlinu da bi takvno ponašanje moglo da se prelije i na druge pokrajine i čak savezni nivo.

Zato parlamentarni lideri SPD zahtevaju osnivanje radne grupe na najvišem nivou koja bi ispitala moguću zabranu, optužujući AfD da ugrožava demokratiju iznutra i promoviše ekstremizam. I nemačka obaveštajna agencija BND, pokušala je da klasifikuje AfD kao ekstremističko desničarsku, sud u Kelnu privremeno je blokirao taj proces, a u februaru se očekuje nastavak. AfD je sve optužbe odbacila, ističući da je na delu pokušaj da se poništi volja miliona birača i tako eliminiše politička konkurencija koju ta stranka predstavlja.