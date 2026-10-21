Šok u Evroligi! Uhapšena sudija koja je delila pravdu Zvezdi i Partizanu, evo kolika kazna joj preti!
Grčku košarku potresa slučaj u koji su, prema navodima tamošnjih medija, umešani visoki funkcioneri i nekoliko poznatih košarkaških sudija.
Tokom velike policijske akcije privedeni su predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolis, njegov saradnik Jorgos Mavraganis, kao i četvorica arbitara koji su poznati i ljubiteljima evropske košarke.
Među uhapšenima je i Vasiliki Caruha, sudija koja je prethodnih sezona delila pravdu na utakmicama Evrolige. Na njenom sudijskom putu našli su se i susreti Crvene zvezde i Partizana. Osim nje, privedeni su i Ilijas Koromilas, Petros Papapetru i Anastasios Piloidis.
Prema navodima grčkih medija, istraga se odnosi na sumnje u korupciju i moguće nameštanje košarkaških utakmica u grčkim ligama. Istražni organi proveravaju navodne nepravilnosti, dok detalji o konkretnoj ulozi svakog od osumnjičenih još nisu u potpunosti razjašnjeni. Važno je napomenuti da samo hapšenje ne znači da je krivica dokazana.
Posebnu pažnju javnosti privukli su navodi o novcu koji je pronađen tokom istrage. Kako prenosi grčka „Prototema“, u kući jednog od sudija u Kateriniju otkriveno je čak 820.000 evra.
Prema informacijama koje objavljuju grčki mediji, slučaj je dobio ozbiljne razmere, a osumnjičenima bi, ukoliko budu proglašeni krivim, mogla da bude izrečena zatvorska kazna u trajanju do pet godina.
Moguće sankcije ne završavaju se samo na zatvorskoj kazni. U okviru postupka predviđena je i zaplena imovine za koju se utvrdi da je stečena protivpravno, a njen obim zavisiće od rezultata istrage i utvrđene finansijske koristi.
Slučaj je izazvao veliku pažnju i zbog činjenice da je među privedenima Vasiliki Caruha, arbitarka koja je godinama sudila na utakmicama najjačeg evropskog klupskog takmičenja, uključujući i duele večitih rivala iz Beograda.
Preporučujemo
Udarac za Bajern: Protiv Arsenala bez kapitena - preminuo mu otac
21. 10. 2026. u 12:18
Rijera nasmejan izašao na trening Zvezde, pa šmekerskim potezom oduševio sve na Marakani
21. 10. 2026. u 11:46
HRVATI ZGROZILI CEO REGION! Opet bi da kolju Srbe i spremaju novi Jasenovac
21. 10. 2026. u 11:46 >> 12:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
20. 10. 2026. u 07:15
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)