Šok u Evroligi! Uhapšena sudija koja je delila pravdu Zvezdi i Partizanu, evo kolika kazna joj preti!

Grčku košarku potresa slučaj u koji su, prema navodima tamošnjih medija, umešani visoki funkcioneri i nekoliko poznatih košarkaških sudija.

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Tokom velike policijske akcije privedeni su predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolis, njegov saradnik Jorgos Mavraganis, kao i četvorica arbitara koji su poznati i ljubiteljima evropske košarke.

Među uhapšenima je i Vasiliki Caruha, sudija koja je prethodnih sezona delila pravdu na utakmicama Evrolige. Na njenom sudijskom putu našli su se i susreti Crvene zvezde i Partizana. Osim nje, privedeni su i Ilijas Koromilas, Petros Papapetru i Anastasios Piloidis.

Prema navodima grčkih medija, istraga se odnosi na sumnje u korupciju i moguće nameštanje košarkaških utakmica u grčkim ligama. Istražni organi proveravaju navodne nepravilnosti, dok detalji o konkretnoj ulozi svakog od osumnjičenih još nisu u potpunosti razjašnjeni. Važno je napomenuti da samo hapšenje ne znači da je krivica dokazana.

Posebnu pažnju javnosti privukli su navodi o novcu koji je pronađen tokom istrage. Kako prenosi grčka „Prototema“, u kući jednog od sudija u Kateriniju otkriveno je čak 820.000 evra.

Prema informacijama koje objavljuju grčki mediji, slučaj je dobio ozbiljne razmere, a osumnjičenima bi, ukoliko budu proglašeni krivim, mogla da bude izrečena zatvorska kazna u trajanju do pet godina.

Moguće sankcije ne završavaju se samo na zatvorskoj kazni. U okviru postupka predviđena je i zaplena imovine za koju se utvrdi da je stečena protivpravno, a njen obim zavisiće od rezultata istrage i utvrđene finansijske koristi.

Slučaj je izazvao veliku pažnju i zbog činjenice da je među privedenima Vasiliki Caruha, arbitarka koja je godinama sudila na utakmicama najjačeg evropskog klupskog takmičenja, uključujući i duele večitih rivala iz Beograda.