VUČIĆ O IZJAVI NIKOLE PEJAKOVIĆA: To je postala maksima i zajednički imenitelj srpskih rodoljuba

Aleksandar Vučić izjavio je u emisiji „Prva tema“ na televiziji Prva da je rečenica glumca Nikole Pejakovića „Otkud ti, brate, na drugoj strani?“ postala zajednička poruka srpskih rodoljuba.

Foto: Novosti/N. Fifić, ATA images/A. Ahel

Kako je rekao Aleksandar Vučić, reči našeg proslavljenog srpskog glumca, muzičara, pozorišnog reditelja i scenariste Nikola Pejaković su postale manifest!

- Ovo je postala maksima i zajednički imenitelj srpskih rodoljuba. Ovo "Otkud ti brate na drugoj strani". Ja sam otišao u Valjevo, znate, samo ću ovo da vam ispričam, ali to su stvari koje u životu morate da naučite da preživite, iako nikakve veze sa racionalnim i ozbiljnim nemaju. Održali smo mi neki skup, bilo je, ne znam, 4-5 hiljada ljudi, naši će da dodaju, nije ni važno. Završili smo to, dva dana posle nas državni skup. I možete misliti, došao Kokanović da govori, onako, da vam vređa inteligenciju, da vas ni potcjenjuju, ponižavaju, da baš morate jednog od najglupljih i najneobrazovanijih da slušate, i kako god da okrenete. I došao baš u Valjevo. I ja sam te večeri govorio, kada smo bili dole, pitao sam svakog Valjevca, kao što sam mogao da pitam Čačanina, jer je tu bio prvi episkopski mandat vladike Nikolaja. Mogao sam i za Žiču, gde je bio od 1934. do 1941. Mogao sam i za Ljubostinju da pitam, u Trsteniku ljude. Ali evo, sve te ljude pitam: kako može bilo ko od vas da glasa za listu koja vam kaže da će decu da uči da je vladika Nikolaj isto zlo kao i Alojzije Stepinac?

Foto: printskrin TV Prva

- I na to nema odgovora. I baš ih briga za odgovor, jer odgovor je: mi mrzimo tebe. Rekli su nam N1 i Nova S da treba da mrzimo tebe. A mi smo pametni, pa mrzimo tebe, a baš nas briga za vladiku Nikolaja. I zato je ovo što je rekao Kolja Pejaković nešto što će ući u istoriju, i nešto što će se dugo, dugo, dugo pamtiti. I još jedna stvar: taj čovek s kojim je pričao, Kolja Pejaković, sigurno nije ni njegovog znanja, ni njegove pameti, ni njegovog obrazovanja. Ali naravno, pošto je Dekart davno rekao da je racio nešto što je najbolje raspoređeno među ljudima, da ga svi imaju dovoljno i niko se ni sa kim ne bi menjao, i taj je to umislio, te je Kolja Pejaković za njega ništa. Dakle, te je i gnjida i ovakav i onakav, sve to što sam i ja, naravno. Ali na ovo nema odgovora. Nema racionalnog odgovora. Ali mi ovde ne vodimo borbu sa bilo čim racionalnim - izdvojio je Vučić.