Dušan Tadić neće igrati za Srbiju protiv Nemačke?

Srpski fudbal suočio se sa ozbiljnim problemom uoči samog finiša grupne faze Lige nacija.

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Najiskusniji igrač i pokretačka snaga "orlova", Dušan Tadić, doživeo je povredu zbog koje je njegov nastup u novembarskim mečevima pod velikim znakom pitanja.

Tadić se povredio još 15. oktobra tokom duela njegovog NEC-a i bugarskog Levskog (1:1). Već za vikend ga nije bilo u sastavu holandskog tima protiv Fortune Sitard, a prve medicinske prognoze potvrdile su da je u pitanju povreda lista. Kapiten je upućen na dodatne i detaljnije preglede, nakon kojih će biti definitivno jasno koliko će morati da odsustvuje sa terena.

Selektor Veljko Paunović ima mnogo razloga za brigu. Tokom septembarskih i oktobarskih akcija jasno se videlo koliko je Tadićev povratak u državni tim uneo sigurnost i kreativnost u fazu napada. Odmah po povratku upisao je asistenciju protiv Grčke, a njegovo prisustvo na terenu ključno je za organizaciju igre.

Situacija na tabeli A divizije Lige nacija je alarmantna. Srbija je nakon četiri odigrana kola zakucana za dno grupe sa nula bodova. Ipak, šanse za opstanak u elitnom rangu i dalje postoje, pod uslovom da iza sebe ostavimo Tursku i Češku. Pored opstanka u A diviziji, ovi mečevi direktno kroje i sudbinu šešira pred predstojeći žreb za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Medicinski tim reprezentacije i stručni štab su u stalnom kontaktu sa Holandijom. Naredni dani doneće konačan odgovor na pitanje koje najviše zanima domaću javnost – hoće li Srbija imati vođu na terenu protiv moćnih Pancera?

Raspored mečeva odluke:

13. novembar (20.45): Srbija – Nemačka

16. novembar (20.45): Grčka – Srbija