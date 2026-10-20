Gledao Partizan u Sarajevu, pa dan kasnije umro

SUZE u prestonici Bosne i Hercegovine!

Photo: Bosna BH Telecom

Naime, KK Bosna se oglasila putem svojih javnih glasila povodom smrti njihovog navijača Jusufa Mišeta.

On je bio i te kako poznat svim ljudima u Bosni, a čak je gledao i utakmicu protiv Partizana, dok je dan kasnije preminuo.

Mišeta je imao 73. godine.

- Košarkaški klub Bosna sa velikom tugom i žaljenjem obaveštava sve naše navijače da se na bolji svet preselio vedri duh našeg kluba Jusuf Mišet u 73. godini života. Jusuf je bio deo naših velikih pobeda i nije propuštao mečeve svoje voljene Bosne. Poslednji meč na kojem je prisustvovao je bio jučerašnji protiv Partizana. Jusufa ćemo pamtiti po velikoj ljubavi koju je pružao svom voljenom klubu.

Inaače, Partizan je posle velike borbe savladao Bosnu 89:84.