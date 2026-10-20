Nikola Jokić ovo ne zaslužuje! Oglasio se glavni čovek u Koloradu i zabezeknuo Amere

Predstojeća NBA sezona donosi stare izazove za Denver Nagetse. Prisustvo Nikole Jokića, zvanično najboljeg košarkaša planete, automatski svrstava tim iz Kolorada u red glavnih pretendenata na šampionski prsten.

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Ipak, nakon tri uzastopne sezone u kojima su takmičenje završavali u ranoj fazi plej-ofa (prva ili druga runda), u "Bol areni" vlada umereni oprez. Glavni trener tima, Dejvid Adelman, svestan je težine zadatka na nikada jačoj Zapadnoj konferenciji.

- Ako nemate najviša očekivanja, ova liga vas brzo proguta“, izjavio je Adelman, ali je odmah potom spustio pritisak sa ekipe i mapirao realan put:

- Naš primarni cilj u regularnom delu sezone jeste plasman među šest najboljih timova. Ako ste u top 6 na Zapadu, imate otvoren put da osvojite konferenciju. Znamo šta nas čeka, proces traje 82 utakmice i ne smemo preskakati korake - iznenadio je Adelman javnost u Americi.

Konkurencija na Zapadu ove godine deluje zastrašujuće. Pored Denvera, koji Vegas trenutno projektuje na treću poziciju, za direktan ulazak u plej-of boriće se Oklahoma Siti, San Antonio, Minesota, Hjuston i Lejkersi.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Abbie Parr

Izbegavanje Plej-in turnira biće ključno, jer se ove sezone prolazak kroz baraž smatra "smrtnom kaznom". Pobednike Plej-ina u prvoj rundi najverovatnije čekaju odmorni Tanderi ili Spersi, koji važe za glavne favorite konferencije. Nagetsi svoju borbu počinju već u četvrtak, na teškom gostovanju u Oklahomi.

Pored teškog rasporeda, Upravu Nagetsa muče i kadrovska pitanja. Ponedeljak je bio poslednji rok za produženje ugovora za igrače izabrane na draftu 2023. godine, a dogovor između kluba i beka Džulijana Strotera nije postignut. To znači da će 24-godišnji košarkaš narednog leta postati ograničeno slobodan agent.

Da stvar bude gora po trenera Adelmana, Stroter je tokom predsezone doživeo težu povredu levog kolena. Klub je saopštio da će prva sledeća procena njegovog zdravstvenog stanja biti obavljena tek krajem novembra, oko Dana zahvalnosti, što znači da je Denver na duži period izgubio važnu opciju u rotaciji.

Podsetimo, Denver je prošlog oktobra uspeo da osigura potpis Kristijana Brauna (pet godina, 125 miliona dolara), ali je nakon odlaska Pejtona Votsona u Klivlend putem „sign-and-trade“ aranžmana, spoljna linija tima ostala prilično skraćena. Pred Adelmanom i Jokićem je dugačka i taktički zahtevna sezona u kojoj će svaki trijumf na Zapadu biti zlata vredan.





