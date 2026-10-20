Evo zbog čega sam izabrao Srbiju, a ne Bosnu i Hercegovinu!
Proslavljeni džudista Nemanja Majdov otvoreno je govorio o odluci donetoj 2013. godine da u nastavku karijere predstavlja Srbiju umesto Bosnu i Hercegovinu.
Jedan od najboljih svetskih džudista i svetski šampion iz 2017. godine otkrio je da su presudnu ulogu odigrali izuzetno teški finansijski uslovi i izostanak bilo kakve sistemske podrške.
- Ja sam se borio za Bosnu do 2011. godine, bio sam prvi na svetskoj rang-listi pod zastavom Bosne, ali osim stiska ruke ne dobiješ ništa”, iskren je bio Majdov tokom gostovanja u „Podcast Inkubatoru”.
On se prisetio ogromne žrtve koju je podnela njegova porodica na samom početku njegovog sportskog puta. Majdov je istakao da su mučna putovanja i spavanje u automobilu tokom odlazaka na međunarodne turnire izgradili njegov šampionski mentalitet, naglasivši da se ne stidi tih teških vremena jer se iz komfor-zone ne postaju šampioni.
Ključni preokret usledio je nakon uspeha u Zagrebu 2012. godine, kada su ga primetili ljudi iz Beograda i pružili preko potrebnu finansijsku i programsku podršku u Crvenoj zvezdi, u trenutku kada je njegova porodica već iscrpela sve finansijske mogućnosti i kredite.
Iako mu je prelazak u Srbiju doneo stabilnost i stipendije, sa 18 godina suočio se sa teškom povredom kolena i prognozama lekara o kraju karijere, što je teško palo njegovoj porodici s obzirom na nagomilane dugove. Operacija je, međutim, bila uspešna, što je označilo povratak na tatami i pohod na svetsko zlato i evropske medalje pod zastavom Srbije.
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