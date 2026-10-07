Fudbal

PIKSI BLIZU NOVOG ANGAŽMANA! Bivši selektor Srbije se vraća trenerskom poslu

У. Ћ.

07. 10. 2026. u 17:05

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Dragan Stojković pregovara sa klubom iz MLS-a.

ПИКСИ БЛИЗУ НОВОГ АНГАЖМАНА! Бивши селектор Србије се враћа тренерском послу

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dragan Stojković Piksi mogao bi uskoro da se vrati trenerskom poslu, a naredni angažman mogao bi da pronađe u MLS ligi. 

Kako prenosi „Max-sport“, Stojković je dobio ponudu Los Anđelesa, a uskoro bi trebalo da otputuje u Ameriku. Dve strane su već uspostavile kontakt i otvorene su za saradnju, dok bi ključni razgovori trebalo da budu održani u Sjedinjenim Američkim Državama.

Predstoji mu sastanak na kojem bi trebalo da budu otvorena pitanja uslova dolaska u Los Anđeles, kao i dužine saradnje. Potencijalni angažman predstavljao bi Stojkovićev povratak na klupu posle perioda provedenog u ulozi selektora Srbije.

Los Anđeles trenutno zauzima šesto mesto na tabeli Zapadne konferencije. Posle 28 utakmica ima 41 bod, uz 11 pobeda, osam remija i devet poraza. Zanimljivo, prva zvezda tima je nekadašnji napadač Totengema, Son Hjung Ming.

Credit: Matthew Huang/Icon Sportswire / Zuma Press / Profimedia

Regularni deo MLS sezone završava se 7. novembra, a plej-of počinje 18. novembra. Veliko finale zakazano je za 18. decembar.

Stojković je poslednji meč na klupi reprezentacije vodio pre 11 meseci, kada je Srbija u Leskovcu izgubila od Albanije 0:1 u kvalifikacijama na Mundijač. Tokom mandata sa „orlovima“ izborio je plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru i Evropsko prvenstvo u Nemačkoj, dok je Srbiju uveo i iz B divizije Lige nacija u elitni rang. Uspeo je i da izbori opstanak u najvišem rangu posle dvomeča sa Austrijom.

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