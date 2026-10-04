Paunović zagrmeo posle 4. uzastopnog poraza! Ovim nije zadovoljan selektor Srbije!

"Orlovi" poraženi u Ajndhovenu istim rezultatom kao i na Marakani.

Tanjug, AP Photo/Patrick Post

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi poraz u A Ligi nacija - Grupa 3, pošto je izgubila u Ajndhovenu, istim rezultatom od Holandije, kao u Beogradu 1:2 (1:1).

Bio je to četvrti uzastopni neuspeh za "orlove", pošto su prethodno morali da čestitaju Grčkoj i upravo "lalama" na Marakani (oba puta 1:2), kao i Nemačkoj u Augzburgu (2:0).

Strelac utešnog pogotka za srpski tim bio je Mihajlo Cvetković, koji je doneo izjednačenje Paunovićevoj ekipi, posle vodećeg gola Kopmajnersa iz "slobodnjaka", ali je Džošua Zirkze u nastavku srušio sve snove oko osvajanju prvog boda u novom ciklusu LN.

Za razliku od duela na stadionu "Rajko Mitić", srpski reprezentativci su pružili daleko bolju partiju, uprkos neuspehu, što je obradovalo selektora Veljka Paunovića, koji je posle utakmice rekao:

- Momci su uradili neverovatan posao. Vratili smo se brzo posle primljenog gola. Bila je fantastična utakmica Cvetkovića i Gudelja, dva momka koji su doneli svežinu i vedrinu u igri. Tim je funkcionisao izvanredno. Mogli smo i da povedemo sa 2:1 početkom drugog poluvremena posle šanse Cvetkovića nakon dodavanja Gudelja. Odnos iskorišćenih šansi nije bio jednak, a možda je trebalo da bude. - rekao je Veljko Paunović.

Selektor Srbije je ocenio dosadašnji tok:

- Kroz ceo proces smo došli do jednog ovakvog izdanja protiv jedne vrhunske reprezentacije, koja je danas bila pomagana od strane sudije. Nisam uopšte zadovoljan suđenje. Reprezentaciji kao što je Holandija ne treba da pomoć, ne treba da postoje dvostruki kriterijumi, protiv ovakve reprezentacije, imajući protivnika kakav je Holandija, i suđenje i pun stadion, mi smo pokazali da imamo jak i čvrst mentalitet da možemo da se nosimo sa njima. Još nismo dostigli taj nivo, ali približavamo se, definitivno se približavamo - zaključio je Paunović za TV Arena Sport.

Srbija takmičenje u Ligi nacija nastavlja u novembru, utakmicama protiv Nemačke na Marakani (13. novembra), dok tri dana kasnije sledi gostovanje Grčkoj u poslednjem šestom kolu.

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