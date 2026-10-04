Fudbal

Magija Cvetkovića u Ajndhovenu: Bacio Kopmajnersa na zadnjicu, ali lopta nije htela u gol (VIDEO)

У. Ћ.

04. 10. 2026. u 22:30

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Ostala je žal za propuštenom prilikom mladog napadača.

Магија Цветковића у Ајндховену: Бацио Копмајнерса на задњицу, али лопта није хтела у гол (ВИДЕО)

Credit: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mihajlo Cvetković igra odličnu utakmicu protiv Holandije, a početkom drugog poluvremena imao je ogromnu priliku da Srbiji donese preokret.

Mladi napadač Anderlehta je u 47. minutu dobio loptu od Stefana Gudelja, sjajno je „zalomio“ Kopajnersa i ostao sam pred golom.

Imao je praktično čist put ka mreži, ali je njegov udarac završio tik pored desne stative. Bila je to stopostotna šansa za Srbiju i prilika zbog koje će sigurno žaliti.

Cvetković je prethodno već uspeo da se upiše u strelce. U 35. minutu je posle dobre akcije Srbije po levoj strani i centaršuta Terzića pogodio glavom za 1:1.

Holandija je povela u 14. minutu golom Kopajnersa, pa je Cvetković svojim pogotkom vratio Srbiju u utakmicu. Ipak, od 72. minuta domaći ponovo imaju prednost zahvaljujući pogotku Zirkzea.

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