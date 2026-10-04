Magija Cvetkovića u Ajndhovenu: Bacio Kopmajnersa na zadnjicu, ali lopta nije htela u gol (VIDEO)
Ostala je žal za propuštenom prilikom mladog napadača.
Mihajlo Cvetković igra odličnu utakmicu protiv Holandije, a početkom drugog poluvremena imao je ogromnu priliku da Srbiji donese preokret.
Mladi napadač Anderlehta je u 47. minutu dobio loptu od Stefana Gudelja, sjajno je „zalomio“ Kopajnersa i ostao sam pred golom.
Imao je praktično čist put ka mreži, ali je njegov udarac završio tik pored desne stative. Bila je to stopostotna šansa za Srbiju i prilika zbog koje će sigurno žaliti.
Cvetković je prethodno već uspeo da se upiše u strelce. U 35. minutu je posle dobre akcije Srbije po levoj strani i centaršuta Terzića pogodio glavom za 1:1.
Holandija je povela u 14. minutu golom Kopajnersa, pa je Cvetković svojim pogotkom vratio Srbiju u utakmicu. Ipak, od 72. minuta domaći ponovo imaju prednost zahvaljujući pogotku Zirkzea.
Preporučujemo
Srbija izjednačila protiv Holandije! Evo kako je Mihajlo Cvetković pogodio (VIDEO)
04. 10. 2026. u 21:27
Srbin raplakao lažnu državu: Austrija ostavila u suzama igrače tzv Kosova! (VIDEO)
04. 10. 2026. u 20:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića
Selektor Hrvatske, Slaven Bilić, nakon poraza od Engleske od 0:7 suočava se sa nizom kritika.
04. 10. 2026. u 19:30
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)