KRALJEVO UZ "UJEDINJENU SRBIJU": Oko 3.000 građana na Trgu srpskih ratnika, zastave, osmesi i poruka zajedništva (VIDEO)

OKO 3.000 građana okupilo se večeras na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu na skupu podrške listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

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Snimci sa skupa pokazuju ispunjen centralni gradski trg, veliki broj zastava i transparenata sa nazivom "Ujedinjena Srbija", ali i brojna srca i poruke podrške.

Ono što posebno privlači pažnju jeste atmosfera sa skupa – građani su nasmejani, okupljeni u velikom broju, a sa trga se šalje slika zajedništva i podrške listi koja učestvuje na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra.

Kraljevo je večeras bilo u znaku poruka jedinstva, uz zastave koje su se vijorile iznad okupljenih građana i transparente "Ujedinjena Srbija".

Skup u Kraljevu usledio je nakon velikog predizbornog skupa ove liste u Beogradskoj areni, dok je prvi na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, danas boravio i u Bačkoj Palanci, gde se obratio građanima na predizbornom skupu.

Izbori za narodne poslanike zakazani su za 25. oktobar, a lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" jedna je od proglašenih izbornih lista.

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