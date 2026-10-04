UDARNO: Iran doneo odluku koje su se SAD najviše bojale - Više niko nije siguran
PREMA izjavi visokog iranskog vojnog zvaničnika, Teheran je naveo da će domet raketa biti povećan na nivo koji bude smatran neophodnim.
Ova odluka doneta je nakon najave američkog predsednika Donalda Trampa da bi se operacije protiv Irana mogle obnoviti.
Takođe, SAD su uputile i nove kontigente vojske, kao i nosač aviona na Bliski istok,
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
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