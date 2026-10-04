UDARNO: Iran doneo odluku koje su se SAD najviše bojale - Više niko nije siguran

PREMA izjavi visokog iranskog vojnog zvaničnika, Teheran je naveo da će domet raketa biti povećan na nivo koji bude smatran neophodnim.

foto: Atta KENARE / AFP / Profimedia

Ova odluka doneta je nakon najave američkog predsednika Donalda Trampa da bi se operacije protiv Irana mogle obnoviti.

Takođe, SAD su uputile i nove kontigente vojske, kao i nosač aviona na Bliski istok,

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