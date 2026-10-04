Siner šokirao teniski svet! Italijana neće biti...

Najbolji teniser sveta već dugo nije na terenu.

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Navijači Janika Sinera željno iščekuju povratak na teren prvog reketa ATP liste.

Još od Vimbldona momak iz San Kandida nije odigrao ni meč, a to se neće uskoro prekinuti.

Posle propuštenog mastersa u Šangaju, na kome je otkazao učešće, Siner je potvrdio da neće biti spreman ni za takmičenje na egzibicionom turniru "Šest kraljeva Slema"u Rijadu, čiji je domaćin Saudijska Arabija.

Na pomenutom turniru igrači se bore za ogromne svote novca, pa se zato na njemu i pojavljuju vodeći teniseri ATP liste.

Do sada su učešće potvrdili: Španac Karlos Alkaraz, Srbin Novak Đoković, Nemac Aleksander Zverev, Australijanac Aleks De Minor, Amerikanac Tejlor Fric i već pomenuti Siner, međutim...

🚨 INFORMACIÓN Jannik Sinner ha comunicado a la Six Kings Slam que tiene MUY DIFÍCIL poder participar en el evento y les ha advertido para que trabajen en un Plan B para sustituirle. Aunque aún no ha dado su 'No' oficial, les ha transmitido que durante la próxima semana tomará una decisión respecto a su participación en este evento. Los nombres que manejan en la organización como favoritos para sustituir a Jannik son Medvedev, que participó en 2024, Shelton o Fils, aunque no se descarta algún otro tenista. — José Morón (@jmgmoron) October 4, 2026

Ipak, po svoj prilici, organizatori moraju da popune novonastalu "rupu" koja je usledila otkazivanjem Sinera. Misterija Italijana i dalje traje, pošto je još nepoznanica toliko njegovo odsustvo, dok se "šuška" i o njegovom odlasku na operacioni sto, jer je na društvenim mrežama isplivala fotka iz klinike, koja je ekspresno "nestala".

Potencijalne zamene, u slučaju da Italija zvanično odustane, njegovo mesto popuniće Rus Danil Medvedev, još jedan Amerikanac Ben Šelton ili Francuz Artur Fis.

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