"STRADALI SU NA LICU MESTA, TEŠKA TRAGEDIJA": Vatrena stihija progutala kuću u Surčinu, poginuli otac i sin
U požaru u Surčinu stradali su otac i sin, a komšije svedoče o teškoj tragediji koja je potresla celo naselje.
Naselje Progar kod Surčinu u petak je potresla vest o teškoj tragediji. Otac (80) i sin (60) izgubili su život u požaru koji je izbio u njihovoj porodičnoj kući.
Kako se saznaje, te večeri oko 19.30 stanovnike ulice Partizanskih baza u Progaru uznemirio je dim koji je kuljao iz jedne kuće.
- Ja živim blizu njih. Videla sam samo dim iz njihove kuće, nisam znala šta se događa, a onda su se za nekoliko minuta pojavili vatrogasci i Hitna pomoć. Gorelo je prizemlje kuće, a vatrogasci su brzo ugasili požar i sprečili ga da zahvati celu kuću. Svi smo se skupili na ulici i čekali da čujemo kako su ukućani. Međutim, odjednom se pojavila doktorka i rekla da ocu i sinu, kojeg smo zvali Bata, nema spasa. Stradali su na licu mesta. Baš teška tragedija. To je jako fina porodica - priča komšinica porodice.
Ona kaže da ta kuća ima dva ulaza i da u njoj žive i unuci stradalog deke, sa njegovim drugim sinom.
- Ne smem ni da pomislim šta bi bilo da je vatra progutala celu kuću. Tu žive i deca... Baš strašno. Mislim da je vatrogasce zvao drugi sin stradalog deke. Niko od nas nema predstavu kako je došlo do požara u to doba, kada maltene niko ne spava. Znam da su obojica pušili. Ispred tog izgorelog dela kuće sada stoji samo policijska traka. Deka je bio pokretan i vitalan za te godine. Videla sam ga pre nekoliko dana kako širi veš - navodi komšinica.
Tela nesrećnih oca i sina odneta su na obdukciju koja će utvrditi uzrok njihove smrti, a dalja istraga otkriće uzrok požara.
(Mondo)
BONUS VIDEO: Požar u Industrijskoj zoni u Novom Sadu
Preporučujemo
SAOBRAĆAJNA NEZGODA NA DEONICI VRANjE-BUJANOVAC: "Putevi Srbije" apelovali na vozače
04. 10. 2026. u 16:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)