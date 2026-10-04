Nesreće

"STRADALI SU NA LICU MESTA, TEŠKA TRAGEDIJA": Vatrena stihija progutala kuću u Surčinu, poginuli otac i sin

T.J.

04. 10. 2026. u 17:28

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U požaru u Surčinu stradali su otac i sin, a komšije svedoče o teškoj tragediji koja je potresla celo naselje.

СТРАДАЛИ СУ НА ЛИЦУ МЕСТА, ТЕШКА ТРАГЕДИЈА: Ватрена стихија прогутала кућу у Сурчину, погинули отац и син

Foto: Printskrin Instagram/nistv.rs

Naselje Progar kod Surčinu u petak je potresla vest o teškoj tragediji. Otac (80) i sin (60) izgubili su život u požaru koji je izbio u njihovoj porodičnoj kući.

Kako se saznaje, te večeri oko 19.30 stanovnike ulice Partizanskih baza u Progaru uznemirio je dim koji je kuljao iz jedne kuće.

- Ja živim blizu njih. Videla sam samo dim iz njihove kuće, nisam znala šta se događa, a onda su se za nekoliko minuta pojavili vatrogasci i Hitna pomoć. Gorelo je prizemlje kuće, a vatrogasci su brzo ugasili požar i sprečili ga da zahvati celu kuću. Svi smo se skupili na ulici i čekali da čujemo kako su ukućani. Međutim, odjednom se pojavila doktorka i rekla da ocu i sinu, kojeg smo zvali Bata, nema spasa. Stradali su na licu mesta. Baš teška tragedija. To je jako fina porodica - priča komšinica porodice.

Ona kaže da ta kuća ima dva ulaza i da u njoj žive i unuci stradalog deke, sa njegovim drugim sinom.

 - Ne smem ni da pomislim šta bi bilo da je vatra progutala celu kuću. Tu žive i deca... Baš strašno. Mislim da je vatrogasce zvao drugi sin stradalog deke. Niko od nas nema predstavu kako je došlo do požara u to doba, kada maltene niko ne spava. Znam da su obojica pušili. Ispred tog izgorelog dela kuće sada stoji samo policijska traka. Deka je bio pokretan i vitalan za te godine. Videla sam ga pre nekoliko dana kako širi veš - navodi komšinica.

Tela nesrećnih oca i sina odneta su na obdukciju koja će utvrditi uzrok njihove smrti, a dalja istraga otkriće uzrok požara.

(Mondo)

BONUS VIDEO: Požar u Industrijskoj zoni u Novom Sadu

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