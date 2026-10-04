Cvetković utučen i pored prvenca za Srbiju: Ne mogu da prežalim...

Mladi napadač dokazao raskošan potencijal u Ajndhovenu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je centarfora za budućnost. Pokazao je Mihajlo Cvetković (19) protiv Holandije (2:1) zbog čega ga obožavaju navijači Anderlehta i da nije nikakva slučajnost što rešeta mreže u Belgiji.

Nekadašnji prvotimac Čukaričkog pružio je sjajnu partiju, maksimalno iskoristio šansu i opravdao poverenje selektora Veljka Paunovića. Bio je konstantna opasnost po gol "lala", a u 35. minutu odlično je reagovao nakon centaršuta Terzića i zatresao mrežu. Bio je to njegov prvenac za "A" tim.

- Presrećan sam zbog prvog gola u dresu reprezentacije. Kad sam video da lopta ulazi u mrežu, ne mogu da opišem taj osećam. Ipak, ne bih posle svega to isticao u prvi plan, jer mi je jako žao što veliku borbu i želju nismo iskoristili da izvučemo makar bod, a mogli smo i sva tri - rekao je Cvetković posle meča za TV Arenu sport.

Svi su se za glavu uhvatili na startu drugog poluvremena, kada je Mihajlo fenomenalno "zalomio" iskusnog Kompajnersa, koji je ostao na zemlji, ali je potom šutirao pored stative. Bila je to prilika za potpuni preokret "orlova", ali talentovani ofanzivac dobio je samo podršku od saigrača i stručnog štaba.

- Znači mi to mnogo. Od zagrevanja, kako sam izašao na teren, imao sam pomoć ostalih saigrača. Pogotovo od kapitena Tadića, koji mi je na terenu pričao gde da se krećem, gde da tražim loptu... Drago mi je što mogu da delim svlačionicu s njim i da naučim mnogo toga. Ponosan sam na ove momke, ostaje velika žal što nismo uspeli makar da izjednačimo - naglasio je Cvetković.