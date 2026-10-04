Kapiten Holandije proslavio jubilej, pa imao poruku za Orlove! Van Dajk: "Nisu me..."

Lale i drugi put u nekoliko dana slavile protiv srpske reprezentacije.

Tanjug, AP Photo/Patrick Post

Odigrao je Virdžil Van Dajk jubilarni 100. meč za reprezentaciju Holandije, koji će pamtiti po lepom.

Izabranici Ćavija Ernandeza savladali su Srbiju istim rezultatom kao na Marakani (2:1), a defanzivac i kapiten "lala" prokomentarisao je dešavanja na terenu.

On je priznao da ga Srbija nije iznenadila postignutim golom i stvorenim šansama, a o igri "orlova" kaže:

- Imaju kvalitetne igrače, fizički dobre igrače. Nisu me iznenadili, znali smo da neće biti lako. Igrali su protiv Nemačke, možda nisu protiv Nemačke imali loptu kao večeras, ali znali smo da će biti teško - rekao je Van Dajk.

Ocenio je dosadašnji tok takmičenja i kako gleda na plasman na tabeli:

- Da, da, zadovoljni smo. Prvi smo u grupi, napredujemo iz dana u dan. Dvanaest dana smo samo sa novim selektorom Ćavijem" zaključio je Virdžil Van Dajk.

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Holandija vodi na tabeli sa osam bodova, koliko ima i drugoplasirana Grčka, treća je Nemačka sa pet poena, dok su "orlovi" bez bodova.

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