Novi košmar za Paunovića: Holandija kao na igrici stigla do novog vođstva! (VIDEO)
Nevolje za srpski tim se nastavljaju.
Spektakularan meč igraju Holandija i Srbija, u okviru četvrtog kola A Lige nacija.
"Lale" su nedavno slavile na Marakani sa 2:1, ali Paunovićevi "orlovi" daleko bolje igraju na Filips areni u Ajndhovenu.
Već je postignuto tri gola, a srpski reprezentativci ponovo moraju da jure rezultatski zaostatak. Naime Zirkze je krunisao sjajnu akciju Holanđana, po boku, kao na igrici, pas do noge, završen je prvim pogotkom fudbalera Mančester junajteda u nacionalnom timu ove sezone, u Ligi nacija.
Domaći su, podsetimo, poveli u 31. minutu pogotkom Kopmajnersa direktno iz slobodnog udarca, dok je nedugo zatim izjednačenje Srbiji doneo Mihajlo Cvetković, na centaršut Alekse Terzića.
Ipak, Zirkze je vratio prednost na stranu četi Ćavija Ernandeza i stvorio nove glavobolje Veljku Paunoviću.
Istina, imao je Lazar Samardžić veliku priliku u drugom poluvremenu, na isteku 54. minuta, međutim, njegov šut je završio daleko pored stative. Isti igrač je 120 sekundi kasnije imao veću šansu i silovito "opalio", nateravši Verbrugena da još bolje interveniše. Golman Holandije bio je na iskušenjima i posle projektila strelca izjednačujućeg pogotka Cvetkovića na isteku pola časa igre.
Holandija je u ovaj duel ušla sa 5 bodova, dok Srbija i dalje čeka na prvi bod u novom ciklusu Lige nacija.
Preporučujemo
Srbija izjednačila protiv Holandije! Evo kako je Mihajlo Cvetković pogodio (VIDEO)
04. 10. 2026. u 21:27
Bibars Natho: "Bio je plan da postanem sportski direktor Partizana, a onda..."
04. 10. 2026. u 16:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Hrvati gledaju i ne veruju! Evo kako su njihovi mediji reagovali na istorijski "šamar" od Engleske
Katastrofa na "Rujevici", samo se tako može opisati debakl koji je Hrvatska doživela od Engleske ove subote u Ligi nacija, 0:7!
03. 10. 2026. u 20:10
Oglasio se KK Partizan: "Zbog kazne, meč će biti odigran bez prisustva navijača..."
Oglasio se KK Partizan.
03. 10. 2026. u 13:09
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)