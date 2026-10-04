Fudbal

Novi košmar za Paunovića: Holandija kao na igrici stigla do novog vođstva! (VIDEO)

С.С.

04. 10. 2026. u 22:17

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Nevolje za srpski tim se nastavljaju.

Нови кошмар за Пауновића: Холандија као на игрици стигла до новог вођства! (ВИДЕО)

Tanjug, AP Photo/Patrick Post

Spektakularan meč igraju Holandija i Srbija, u okviru četvrtog kola A Lige nacija.

"Lale" su nedavno slavile na Marakani sa 2:1, ali Paunovićevi "orlovi" daleko bolje igraju na Filips areni u Ajndhovenu.

Već je postignuto tri gola, a srpski reprezentativci ponovo moraju da jure rezultatski zaostatak. Naime Zirkze je krunisao sjajnu akciju Holanđana, po boku, kao na igrici, pas do noge, završen je prvim pogotkom fudbalera Mančester junajteda u nacionalnom timu ove sezone, u Ligi nacija.

Domaći su, podsetimo, poveli u 31. minutu pogotkom Kopmajnersa direktno iz slobodnog udarca, dok je nedugo zatim izjednačenje Srbiji doneo Mihajlo Cvetković, na centaršut Alekse Terzića.

Ipak, Zirkze je vratio prednost na stranu četi Ćavija Ernandeza i stvorio nove glavobolje Veljku Paunoviću.

Istina, imao je Lazar Samardžić veliku priliku u drugom poluvremenu, na isteku 54. minuta, međutim, njegov šut je završio daleko pored stative. Isti igrač je 120 sekundi kasnije imao veću šansu i silovito "opalio", nateravši Verbrugena da još bolje interveniše. Golman Holandije bio je na iskušenjima i posle projektila strelca izjednačujućeg pogotka Cvetkovića na isteku pola časa igre. 

Holandija je u ovaj duel ušla sa 5 bodova, dok Srbija i dalje čeka na prvi bod u novom ciklusu Lige nacija.

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