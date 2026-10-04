UŽIVO HOLANDIJA - SRBIJA! Novo iznenađenje Paunovića, debitant u srcu odbrane (SASTAVI)
Naša reprezentacija večeras gostuje u Ajndhovenu.
HOLANDIJA - SRBIJA (20.45)
Grad: Ajndhoven
Stadion: "Filips"
Kapacitet: 35.119
Sudija: Donatas Rumšas (Litvanija)
HOLANDIJA: Verbrugen - Damfris, Van Dajk, Kopmajners, Van de Ven - Gravenberh, Ferman, Rejnders - Samervil, Merdink, Lang.
Selektor: Ćavi Ernandez
SRBIJA: V. Milinković Savić - Nedeljković, S. Gudelj, Babić, Pavlović, Terzić - Lukić, Stanković, Samardžić - Tadić, Cvetković.
Selektor: Veljko Paunović
Fudbalska reprezentacija Srbije ubedljivo je zakucana za dno tabele u grupi 2, s obzirom da je u novom ciklusu A Divizije u Ligi nacija dosad upisala sva tri poraza. U Beogradu su od "orlova" bolji bili Grčka i Holandija sa po 2:1, dok je u Minhenu slavila Nemačka sa 2:0. Pred izabranicima Veljka Paunovića sada je još jedna prilika za popravni, protiv "lala" u Ajndhovenu, gde bi čak i osvajanje jednog boda za našu selekciju, ruku na srce, bilo ravno čudu.
PRE MEČA
19.44 Ponovo iznenađenje u startnih 11 Srbije. Protiv Nemačke je stručni štab pokušao sa Stefanom Džodićem u sredini terena, a sada je izbor pao na mladog Stefana Gudelja. Defanzivac Crvene zvezde dobiće priliku da debituje za "A" tim.
19.41 Selektor "orlova" Veljko Paunović odlučio je da za ovaj meč ne računa na defanzivca Petra Sukačeva i veziste Stefana Džodića i Vasilija Kostova. Od ranije su zbog povreda van stroja Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Nikola Milenković i Sergej Milinković Savić.
19.35 Dobro veče i dobrodošli na lajv-prenos meča između Holandije i Srbije u Ligi nacija.
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