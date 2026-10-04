Fudbal

LIGA NACIJA: Portugalci se preporodili bez Ronalda! Norveška sa Halandom pala drugi put, dva evrogola obeležila meč! (VIDEO)

С.С.

04. 10. 2026. u 23:28

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Osvajači ovog takmičenja u nekoliko dana dva puta savladali "vikinge".

ЛИГА НАЦИЈА: Португалци се препородили без Роналда! Норвешка са Халандом пала други пут, два еврогола обележила меч! (ВИДЕО)

AP Photo/Luis Vieira

Fudbalska reprezentacija Portugala savladala je Norvešku rezultatom 2:1, u četvrtom kolu A Divizije Lige nacija.

Očigledno su se "preporodili" bivši prvaci Evrope, posle odluke najveće zvezde Kristijana Ronalda da napusti nacionalni tim, zbog sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom.

Najpre su na svom terenu savladali Halanda i ekipu, a potom i drugi put bez legendarne "sedmice" izašli na kraj sa Skandinavcima.

Utakmicu su obeležila dva evrogola, na obe strane, koji su postignuti jedan za drugim. Na isteku 36. minuta Kristofer Ajer je primio loptu na ivici šesnaesterca a onda tukao iskosa "iz kolena" u suprotan ugao i pogodio za 1:0.

Nije prošlo ni 120 sekundi, a Žoao Kanselo je spektakularnim pogotkom izjednačio na 1:1. Nuno Mendeš je izveo aut, Kanselo primio loptu i onda sa otprilike 18 metara "volejčinom" pogodio gornji levi ugao za 1:1.

Strelac u prethodna dva meča, Žoao Feliks, sada je bio u ulozi asistenta. On je u 79. minutu našao Ramoša, a ovaj pogodio za veliko slavlje portugalske selekcije - 2:1.

Portugalci su sa desetoricom završili utakmicu, jer je Fransisko Konseisao zaradio dve javne opomene i isključenje u 86. minutu.

Izabranici selektora Žorža Žezusa vode u grupi 4 sa maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice, dok je Norveška poslednja sa samo tri boda i zauzima četvrto mesto.

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