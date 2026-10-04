Srbin doživeo debakl na debiju i primio 7 golova, navijači traže da napusti klub posle jednog meča

Srpski trener, Slaviša Jokanović, neće po dobrom pamtiti debi na klupi Bazela.

Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Ekipa Bazela pretrpela je pravi brodolom u prijateljskom susretu protiv Vintertura. Tim sa Severozapada Švajcarske izgubio je sa ubedljivih i sramotnih 7:3.

Jokanović je na teren poslao najjači raspoloživi sastav, a izostavio je samo igrače sa reprezentativnim obavezama. Katastrofalne greške u odbrani i izgradnji napada skrenule su meč u jednosmernu ulicu.

Da stvar bude još gora, novi strateg Bazela suočio se sa ogromnim pehom, pošto je kapiten tima Đerdan Šaćiri u samoj završnici meča hitno prevezen u bolnicu.

Nakon meča, navijači su već tražili da mu se uruči otkaz iako Srbin još ni u jednoj zvaničnoj utakmici nije predvodio tim sa klupe.

Vidi se da Srbina čeka jako veliki i težak posao, da "dozove" pameti pojedine igrače, da mu klub obezbedi pojačanja, a posebno bivšeg trenera Partizana brine povreda najboljeg tamošnjeg fudbalera Šaćirija.

ℹ️🏥 𝑿𝒉𝒆𝒓𝒅𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒒𝒊𝒓𝒊𝒔 𝑺𝒄𝒉𝒏𝒊𝒕𝒕𝒘𝒖𝒏𝒅𝒆 𝒆𝒓𝒇𝒐𝒍𝒈𝒓𝒆𝒊𝒄𝒉 𝒈𝒆𝒏ä𝒉𝒕 Beim gestrigen FCB-Testspiel in Winterthur hat Xherdan Shaqiri nach einem Sturz im Zweikampf eine Schnittwunde an der linken Hand erlitten. Diese wurde unmittelbar nach der Partie im Spital mit einigen Stichen genäht, danach konnte er das Krankenhaus sofort wieder verlassen. Der FCB und sein Captain schauen nun von Tag zu Tag, wann er wieder ins Training einsteigen kann. Wir wünschen dir eine gute und schnelle Genesung, lieber Shaq ❤️💙 #FCBasel1893 #AlliZämme #durchunddurch❤️💙 #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) October 4, 2026