Fudbal

Srbin doživeo debakl na debiju i primio 7 golova, navijači traže da napusti klub posle jednog meča

Filip Milošević

04. 10. 2026. u 15:38

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Srpski trener, Slaviša Jokanović, neće po dobrom pamtiti debi na klupi Bazela.

Србин доживео дебакл на дебију и примио 7 голова, навијaчи траже да напусти клуб после једног меча

Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Ekipa Bazela pretrpela je pravi brodolom u prijateljskom susretu protiv Vintertura. Tim sa Severozapada Švajcarske izgubio je sa ubedljivih i sramotnih 7:3.

Jokanović je na teren poslao najjači raspoloživi sastav, a izostavio je samo igrače sa reprezentativnim obavezama. Katastrofalne greške u odbrani i izgradnji napada skrenule su meč u jednosmernu ulicu.

Da stvar bude još gora, novi strateg Bazela suočio se sa ogromnim pehom, pošto je kapiten tima Đerdan Šaćiri u samoj završnici meča hitno prevezen u bolnicu.

Nakon meča, navijači su već tražili da mu se uruči otkaz iako Srbin još ni u jednoj zvaničnoj utakmici nije predvodio tim sa klupe.

Vidi se da Srbina čeka jako veliki i težak posao, da "dozove" pameti pojedine igrače, da mu klub obezbedi pojačanja, a posebno bivšeg trenera Partizana brine povreda najboljeg tamošnjeg fudbalera Šaćirija.

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