Srbin doživeo debakl na debiju i primio 7 golova, navijači traže da napusti klub posle jednog meča
Srpski trener, Slaviša Jokanović, neće po dobrom pamtiti debi na klupi Bazela.
Ekipa Bazela pretrpela je pravi brodolom u prijateljskom susretu protiv Vintertura. Tim sa Severozapada Švajcarske izgubio je sa ubedljivih i sramotnih 7:3.
Jokanović je na teren poslao najjači raspoloživi sastav, a izostavio je samo igrače sa reprezentativnim obavezama. Katastrofalne greške u odbrani i izgradnji napada skrenule su meč u jednosmernu ulicu.
Da stvar bude još gora, novi strateg Bazela suočio se sa ogromnim pehom, pošto je kapiten tima Đerdan Šaćiri u samoj završnici meča hitno prevezen u bolnicu.
Nakon meča, navijači su već tražili da mu se uruči otkaz iako Srbin još ni u jednoj zvaničnoj utakmici nije predvodio tim sa klupe.
Vidi se da Srbina čeka jako veliki i težak posao, da "dozove" pameti pojedine igrače, da mu klub obezbedi pojačanja, a posebno bivšeg trenera Partizana brine povreda najboljeg tamošnjeg fudbalera Šaćirija.
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