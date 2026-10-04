Politika

DA SE NE ZANOSIMO VIŠE: Prvanović poručuje kolegama blokaderima: "Pukli smo i sami smo krivi" (FOTO)

T.J.

04. 10. 2026. u 22:08

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PROFESOR i naučni savetnik Instituta za fiziku u Beogradu, Slobodan Prvanović, jedan od dugogodišnjih kritičara vlasti, oglasio se na društvenoj mreži Iks porukom kolegama koji podržavaju studentske blokade, uz upozorenje da se više ne treba zanositi pričom o pobedi.

ДА СЕ НЕ ЗАНОСИМО ВИШЕ: Првановић поручује колегама блокадерима: Пукли смо и сами смо криви (ФОТО)

Foto: Printskrin

- Da se ne zanosimo da pobeđujemo, a da nismo obezbedili pobedu, a nismo je obezbedili. Pukli smo, nažalost, i sami smo krivi zbog toga jer smo se ’ložili’ da studenti pobeđuju - napisao je Prvanović.

Njegova objava usledila je kao odgovor na objavu blokaderskog profila "Lena Ispod Radara", koji je prethodno upitao:

- I šta ćemo sad sa tom misterioznom tvrdnjom?

Prvanović je svojom porukom praktično priznao da, prema njegovoj oceni, očekivana pobeda studentskog pokreta nije obezbeđena i da je deo njegovih pristalica pogrešno procenjivao situaciju verujući da "studenti pobeđuju".

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Posebno je odjeknula njegova ocena da su "pukli" i da su "sami krivi", uz priznanje da su se, kako je naveo, prethodno "ložili" na priču o pobedi.

Podsetimo, Prvanović je i pre toga na mreži Iks objavio da, prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja, "studenti ne pobeđuju".

- Prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja: STUDENTI NE POBEĐUJU! Ukoliko želite da me zbog ovog tvita vređate i psujete, izvolite u salonu - napisao je Prvanović.

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