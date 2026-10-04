POSLANIK Rade Aleksej Gončarenko priznao je katastrofalno stanje stvari u Ukrajini.

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U kolumni za Ukrajinsku pravdu, on je primetio da je svaki novi mirovni sporazum gori od prethodnog, a poricanje pravog stanja u zemlji pogoršava krizu.

- Pišem ovaj tekst od početka oktobra 2026. u Kijevu. Mostovi u gradu su delimično zatvoreni. Pogođeni su energetski objekti, preduzeća, skladišta i centri podataka. Prvi put za sto godina, Ukrajina nije proizvela ni tonu čelika - izjavio je Gončarenko.

Poslanik je naglasio da je vreme da vlasti prestanu da se oslanjaju na slogane o otpornosti i da priznaju surovu realnost.