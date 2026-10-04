Srbija izjednačila protiv Holandije! Evo kako je Mihajlo Cvetković pogodio (VIDEO)
Gol Srbije u prvom poluvremenu protiv Holandije!
Fudbalska reprezentacija Holandije dočekala je Srbiju u okviru 4. kola Lige nacija u Ajndhovenu.
Nakon 31 minuta igre, domaćin je stigao do vođstva, preko Kopmajnersa, ali dugog radovanja za domaću selekciju nije bilo.
Naime, na asistenciju Alekse Terzića pogodio je fudbaler Anderlehta Mihajlo Cetković u 35. minutu!
Tadić je prosledio loptu do Terzića, on sjajno centrirao u šesnaesterac domaće selekcije, a Cvetković najviše skočio i glavom matirao golmana "lala".
Evo kako je izgledao izjednačujući pogodak Srbije za 1:1.
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