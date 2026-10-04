Srbija izjednačila protiv Holandije! Evo kako je Mihajlo Cvetković pogodio (VIDEO)

Gol Srbije u prvom poluvremenu protiv Holandije!

Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Holandije dočekala je Srbiju u okviru 4. kola Lige nacija u Ajndhovenu.

Nakon 31 minuta igre, domaćin je stigao do vođstva, preko Kopmajnersa, ali dugog radovanja za domaću selekciju nije bilo.

Naime, na asistenciju Alekse Terzića pogodio je fudbaler Anderlehta Mihajlo Cetković u 35. minutu!

Tadić je prosledio loptu do Terzića, on sjajno centrirao u šesnaesterac domaće selekcije, a Cvetković najviše skočio i glavom matirao golmana "lala".

Evo kako je izgledao izjednačujući pogodak Srbije za 1:1.