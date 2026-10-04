VUČIĆ PRED VIŠE OD 5.000 LJUDI U BAČKOJ PALANCI: Nećemo im dati Srbiju, Vojvodina je bila i biće Srbija! Služim samo svom narodu

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić obratio se građanima na velikom predizbornom skupu u Bačkoj Palanci.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić se obraća narodu u Bačkoj Palanci

Vučić je dočekan povicima: „Aco, Srbine!“.

- Šta je ovo večeras, koliko vas je! Ne vidim kraj dole - rekao je Vučić.

Kaže da sve dok ga mozak bude služio, oni koji su najgori neće pobediti u Srbiji.

- Za jednu stvar sam apsolutno kriv, to je Dom zdravlja ovde u Bačkoj Palanci. Nisam dovoljno razumeo koliki je značaj lokalnih bolnica i domova zdravlja. Ukoliko dobijem vaše poverenje, pre kraja sledeće godine imaćete završenu celu rekonstrukciju i opremanje Doma zdravlja - kaže Vučić.

Ističe da je želeo da radi velike stvari i skupe projekte, ali da nije dovoljno razumeo koliki je značaj lokalnih projekata, ali da će to sada da se promeni.

- Ugovor sa Špancima za most preko Dunava smo potpisali i to kreće da se radi. Sav novac smo obezbedili.

- Obilaznica se preprojektuje, ali razmišljam da uradimo više od toga. Da napravimo kompletnu brzu saobraćajnicu. Sada sam dolazio, nisam mogao za sat i 35 minuta da stignem do Palanke. Razmišljam da napravimo svuda brzu saobraćajnicu sa obilaznicom da stignete lako do Novog Sada i na auto-put. Time je Bačka Palanka spasena - kaže Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Kaže da nije očekivao ni trećinu ljudi.

- Ali kao da se nešto događa u Srbiji, beskrajno sam srećan. Kada sam predao dužnost Ani Brnabić, otišao do kuće da se presvučem, idem u kampanju i tih sat, dva dok nisam došao do ljudi u prva mesta, čovek se pomalo usamljeno oseća. A kada sam krenuo među ljude, beskrajno hvala svim ljudima koji su me dočekivali bolje nego kada sam bio predsednik. Hvala vam na tome - rekao je Vučić.

Kaže da su mu rekli kada je dolazio da 20 ljudi hoće da spreči skup.

- Nikada u Srbiji niko nikoga nije sprečavao da drži mitinge i skupove. Mi smo uspostavili ta nepisana pravila još 90-ih godina. I kada su bili najžešći sukobi, nikada to niko nikom nije radio. Da ti sprečiš nekoga da iskaže svoj stav, u njegovoj slobodi izražavanja, nikada se to nije dešavalo. To nam se događa danas jer je neko spolja zatrovao atmosferu u Srbiji, želeći da promeni politiku Srbije na međunarodnom planu. Kome u okruženju odgovara jaka Srbija? Hrvatskoj? Ne, zato sa toliko strasti hoće da promene vlast u Srbiji. Odgovara li Sarajevu, Podgorici, Prištini, Kurtiju? Ne odgovara. Od Kurtija, Đukanovića, Plenkovića, svi žele rušenje vlasti u Srbiji. A žele li oni išta dobro Srbiji? Njihov prvi na listi Srdanović, oni su uzeli slogan Mila Đukanovića: „Mi znamo kako, Crna Gora k'o Monako“. To kače blokaderi, nisu mogli da smisle svoje, nego su slogan morali da dobiju od Đukanovića - kaže Vučić.

Ističe da je i on grešio i da će krenuti da gradi domove zdravlja u svim lokalnim samoupravama.

- Prvo ćemo da uradimo da svaki čovek u svim mestima dobije dom zdravlja, pa onda tek Beograd, Niš, Novi Sad.

Foto: Printskrin Informer TV

- Povećavaćemo penzije i sledeće godine da penzioneri mogu lakše i bolje da žive. Jesmo li to u Šoškićevo vreme imali veće penzije? On nam drži lekcije, uništio je srpski dinar, NBS, ustajali ste i gledali koliki je kurs, pa onda pitali kakva je vremenska prognoza. I takvi ljudi bi hteli da se vrate na vlast.

- Kažu plenum odlučio. Videćete koliko para su potrošili na društvene mreže, desetine i desetine miliona evra. Pa ćemo da postavimo pitanje ko je to plaćao i koliko je para sa strane došlo. Pokušali su da nam sruše porodice, da okrenu roditelje protiv dece, da unište sve što je srž tradicionalnog srpskog čoveka, porodice, društva. Pokušali su da nam uruše državu, ni sami ne znaju zašto. Pitajte ih, a sve će vam najteže reči reći. Slušam ih po dva sata, nisam čuo ništa sem floskula koje nisu mogle da prođu u narodu ni 90-ih godina: „Da penzioneri žive život dostojan čoveka, da nema više korupcije“.

- Šoškić je sa svojom firmom poslovao, postavite ga na najvišu funkciju, a on pravi posao sa svojom firmom. E to vam je studentska lista, poslovao je sa sobom, vašim parama i sebi prebacivao na račun vaše pare. Taj treba sutra da vodi državu?

- Autonomaši i separatisti su se ponovo probudili. Ko podržava studentsku listu? Nenad Čanak, Bojan Pajtić. Jesu li ti ljudi nekada dobro želeli Srbiji? Nikada. Uvek su želeli rastakanje srpske države, nije glup Čanak, on samo želi zlo srpskoj državi. Zato on zna koga treba da podrži, to je studentska lista, zato što on hoće da razori Srbiju. Pajtić, koji je glavni šef studentske liste, koji im je postavio Srdanovića, koji je od svih stvari rekao da je uspešno podigao bicikl. Kažite šta ćete da uradite! Da ćete da uvedete sankcije Rusiji, kažite to već jednom.

- Ne zaboravite na istorijsku ulogu Bačke Palanke u stvaranju jedinstvene Srbije. Nemamo pravo da se obrukamo, da im prepustimo da nam ponovo otmu državu. Neće im dati Srbiju, Vojvodina je Srbija, bila i biće!

Foto: Printscreen

- Žena je stub naše porodice, žene su nam sačuvale državu, uvek su bile ozbiljnije i odgovornije i brinule o svemu. Takav odnos prema ženama ne sme da postoji, a oni su pokazali šta o ženama misle. Hvala svim ženama koje su brinule o svakom od nas, državi i društvu. Na njihovo nasilje nemojte da odgovarate nasiljem, oni su za nas sestre i braća. Mi ništa loše o njima nećemo, i kad psuju i dobacuju, uz osmeh odgovorite. Ja njih razumem, obećavali su im da će da pobede na izborima, da imaju 70 posto, a trenutak istine se bliži da saznaju da su opet izgubili na izborima. Zato morate da pokažete poseban obzir prema svim tim ljudima.

- Imaćemo mnogo zadataka, milijardu i 300 miliona da uložimo u zdravstvene objekte, da rešimo problem vode i da dovedemo jednog investitora u Bačku Palanku. Moraćemo dalje da radimo na razvoju infrastrukture. Znate li šta će da bude kad se završi Beograd – Zrenjanin – Novi Sad? Odakle god da krenete, stizaćete neverovatnom brzinom. Znam da sve nije idealno, ali je bolje. Kod mene neće biti moguće da imate važan događaj — kao kad je premijer Macut otišao u Jajince, a nema nijednog ministra. Ne može. Morate da radite 10 sati ako hoćete da budete u Vladi.

- Dobijem li vaše poverenje, neće nam ni škole ni fakulteti biti opštinski odbori političkih stranaka, nikad više, to vam garantujem! Biće to ustanove za učenje. Niste vi izdvajali i plaćali za naše škole da vam studenti ne bi učili, nego da bi bili osposobljeni za život. Nema politike u školama i fakultetima. Ako vam se ne sviđa, nema više posla za vas. Ako neko kaže „neću da lečim nekoga jer ima različito političko mišljenje“, nećeš više da lečiš nikoga. Neću da se dodvoravam nikome.

- Pogledajte koliko nam je studenata otišlo na druge fakultete van zemlje. Znaće se red u ovoj zemlji, ako budeš radio protivzakonite stvari, više na tom mestu profesora nećeš raditi.

- Niste čuli ništa oko sankcija, videli ste kakva im je politika oko genocida u Srebrenici na skupu u Novom Pazaru. Ne mislim da smo genocidan narod, za razliku od studentske liste. Ako naša lista dobije poverenje, ja ću biti kandidat za predsednika vlade. A ko će biti njihov? Ne zna se. A što se ne zna? Zato što neće da vam kažu, jer im oni iz inostranstva još nisu rekli ko će da bude. A oni iz inostranstva će im reći da će to biti Šoškić. Onaj najgori, koji će da uništi zemlju. Ima još jedan razlog: oni hoće da vam kažu u lice da ste vi, narode, niko i ništa. Da ste građani niko i ništa, da se ne pitate vi, već plenum. A ja neću da pitam nikakve plenume, ambasadore, ja ću samo vas da pitam, narode!

- Sve će živo da urade, samo da do duela ne bude. On je vas stavio na „ignor“, a ne mene. Ja znam kakva im je politika, ona je pogubna, ali on kaže da vas baš briga. Kažem sad RTS-u: nađite četvoro, petoro protiv mene, prihvatiću opet i pobediću ih sve! Jer meni niko ne naređuje, ni Đukanović ni Plenković, služim samo svom narodu i slušam samo svoj narod.

- Da ih pobedimo ubedljivije nego ikad! Nikada neću zaboraviti ovo divno veče u Bačkoj Palanci. Do konačne pobede 25-og! Živela Bačka Palanka, živela Srbija!

Obraćanje na TV BAP

Vučić je najpre komentarisao to što je advokat NVO CRTA, takozvane profesionalne posmatračke emisije obučavao blokadere kako da napadaju policiju, objašnjavao im kako da ostanu anonimni dok to sve rade, i kako da na najbolji način, najbrže završe svoje napade na policiju ako dođe do obračuna.

- Zanimljiv mi je odgovor , žurio je da ga napiše i loše ga je uradio. Dovoljno je bilo da kaže to nije tačno, to nisam uradio. Očigledno je istinito, pošto je moraoda stavi 1000 svari na papir da bi to opravdao. Pošto sam siguran da niko nije pogazio zakon, siguran sam da BIA nema resurse da prati tako nebitne likove. On to nije demantovao, ali direktna veza sa CRTOM postoji od reakcije gospodina Nedeljkova. Dolazeći ovde, javljaju mi njih je 20ak, skupili se na kilometar udaljenosit, a naših je 4000 ljudi. Ne razumem smisao. I da je obrnuto, ko ste vi da sprečavate nečiji skup ,da ne dozvolite nekome da iskaže drugačije mišljenje - kaže Vučić.

Kaže da su počeli da ukidaju demokratiju i da se to nikada nije dešavalo u Srbiji.

- Nikada ne sme da se zabrani nekome da izrazi drugačije mišljenje. Zamislite šta bi radili da nisu u opoziciji. Oni iz CRTE su bili jedni od kreatora strašnih laži oko zvučnog topa. Oni su najplaćeniji do strane EU - kaže Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Kaže da je Koštunica sve Srbe izručio Hagu u džakovima.

- Za to smo dobili nezavisnu CG, nezavisno Kosovo, Zahvalnosti onima kojji služe tuđim interesima nikada nema. Da li će oni sutra rećći, dan posle izbora, uvodimo sankcije Rusiji? Da. Onda će vam reći pitajte plenum. Važno je da ljudi vide ko donosi odluke, niko ne zna ko je plenum, ko spolja naređuje. Nama je potrebno da se narod pita, a ne plenum - kaže Vučić.

Ističe da je važno da SNS ima apsolutnu većinu i da ne zavisi ni od koga.

- Oni ako imaju sve ostale, sem naše list,e napraviće većinu, jer će stranci da ih nateraju. Znam naše političke stranke, koliko je mekana kičma kod njih, i kako bi ih okrenuli na drugu stranu. Ako ljudi ne glasaju za nas, neka znaju da je to glas za blokadere - kaže Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić se prethodno obratio iz škode kojom dolazi na skup uz poruku da je zahvalan ljudima koji su se već okupili, ali i da je "užasnut blokaderskim pokušajima" da se spreči održavanje skupa i ograniči pravo na drugačije mišljenje i slobodu govora.

- Za mene je nezamislivo da u 21. veku postoje ljudi koji hoće da spreče demokratiju. Danas se u Bačkoj Palanci skupilo njih 15–20, koji valjda hoće da ne dozvole da ja kažem šta mislim. A tamo me već čeka oko 3.000 ljudi. Da li oni stvarno misle da mogu to da zaustave i spreče? - rekao je Vučić.

On je dodao da, kako je naveo, "takve ideje nisu postojale ni u najgorim totalitarnim sistemima", poručujući da se sloboda ne može zaustaviti.

- Slobodu da zaustavite ne možete! Ljude koji imaju ideje ne možete da pobedite - poručio je Vučić.

Uz video je objavio i poruku: "Na putu za Bačku Palanku, zahvalan ljudima koji su se već tamo okupili, i užasnut blokaderskim pokušajima da nas spreče da organizujemo skup i da nam oduzmu pravo na drugačije mišljenje i slobodu govora. Vidimo se uskoro, "Ujedinjena Srbija" pobeđuje!