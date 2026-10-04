"POBEDNIČKA ATMOSFERA VEČERAS NA BEOGRADU NA VODI" Mali: Od najružnijeg dela Beograda napravili smo nešto prelepo (VIDEO)
SINIŠA Mali podelio je utiske sa skupa na Savskoj promenadi.
- Evo me večeras ovde na Savskoj promenadi na Beogradu na vodi koji je za sve građane Srbije simbol preporoda koji je naša Srbija doživela pod vođstvom Aleksandra Vučića. To je bio jedan od prvih projekata koje smo uradili. Od najružnijeg dela Beograda napravili smo nešto prelepo i upravo je to simbol ekonomskog uspeha naše zemlje, ali takođe i mira i stabilnosti koju smo izgradili u poslednjih nekoliko godina, a koji su pak osnova za rast i razvoj naše zemlje. Lepa atmosfera, prepuno ljudi, velika podrška listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" koja garantuje i mir i stabilnost. Koja garantuje dalji rast i razvoj naše zemlje - navodi se u objavi.
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