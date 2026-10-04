REKORDNO NIZAK REJTING MERCA: Nemci u krizi masovno žele povratak Angele Merkel
GOTOVO polovina Nemaca smatra da bi bivša kancelarka Angela Merkel bila pogodnija osoba za rešavanje izazova sa kojima se Nemačka suočava nego što je aktuelni kancelar Fridrih Merc, pokazuje najnovije istraživanje.
Istraživanje agencije "YouGov" pokazalo je da tako misli 48 odsto Nemaca, dok 29 posto njih veruje da bi oboje lidera bilo podjednako sposobno da se nose sa problemima zemlje, prenosi danas Dojče vele.
Samo osam odsto ispitanika imalo je lošije mišljenje o Merkelovoj nego o Mercu, dok 15 procenata nije odgovorilo na anketu ili je izjavilo da ne zna kako da odgovori.
I Merkelova i Merc su članovi demohrišćanske unije (CDU) desnog centra, ali su dugogodišnji politički rivali. Merkelova je obavljala dužnost kancelara tokom 16 godina, od 2005. do 2021. godine. S druge strane, Merc se suočava sa rekordno niskim rejtingom otkako je u maju prošle godine preuzeo dužnost kancelara.
Problemi sa kojima se Nemačka sada suočava uključuju ekonomsku stagnaciju, rast cena energenata, starenje stanovništva uz smanjen broj radnika koji finansiraju socijalne programe, kao i ilegalne migracije i spoljnopolitičke izazove, navodi Dojče vele.
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