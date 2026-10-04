DVE SLIKE SRBIJE: Vučić ujedinjuje narod, a Srdanović i Studentska lista kažu da su Srbi genocidan narod

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pokazao juče u Beogradskoj areni šta znači ujedinjena Srbija u praksi, dok su blokaderi u Novom Pazaru pokazali kako izgleda njihova vizija, bolje rečeno distopija, Srbije.

Foto: Printskrin

Aleksandar Vučić je na velikom skupu u Beogradskoj Areni istakao da moramo da branimo Srbiju, da ne damo Kosovo i Metohiju, da moramo da pomažemo i čuvamo Republiku Srpsku.

Neko je imao hrabrosti da na studentskom skupu u Novom Pazaru kaže ono što Srbija od studenata treba da čuje: Srebrenici je genocid i Ratko Mladić je ratni zločinac. https://t.co/kFmYR3Pc4D — Biljana (@biljanicaaa) October 3, 2026

Blokaderska politika je jasna: mi smo genocidni narod, a Republika Srpska je genocidna tvorevina.

Vučićeva Srbija danas se ogleda u autoputevima, bolnicama, školama, ugledu u svetu, ali i branjenjem nacionalnih interesa po svaku cenu. Vučić je onog dana kada su Srbe hteli proglasiti genocidnim narodom odenuo zastavu Srbije i rekao ne! Danas u Novom Pazaru, a skupu blokaderskome transparent koji Srbe označava genocidnim narodom.

Foto: Novosti Skup u Beogradskoj areni

Treba li vam još neki primer? Ne brinite, ima ih na stotine.

BONUS VIDEO: Arena ne prestaje da uzvikuje "Aco Srbine" uoči govora Vučića