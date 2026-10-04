Ludilo u Ajndhovenu! Kopmajners evrogolom rastužio Srbiju, Orlovi odmah uzvratili! Evo ko je strelac (VIDEO)

Domaćin vodi u Ajndhovenu.

Tanjug, AP Photo/Patrick Post

Fudbalske reprezentacije Holandije i Srbije igraju meč 4. kola Lige nacija u Ajndhovenu.

Posle pobede na Marakani, "lale" su ugostile izabranike Veljka Paunovića, po koje je loše počela utakmica na stadionu PSV Ajndhovena.

Naime, posle nešto više od pola časa, domaćin je stigao do vođstva, preko Tauna Kopmajnersa, ali je slavlje bilo kratkog daha!

Tanjug, AP Photo/Patrick Post

Igrao se 31. minut, posle slobodnog udarca, Kopmajners je direktno pogodio mrežu Vanje Milinković Savića, kapiten domaćih Van Dajk je samo prošao pored lopte i nije je dirao.

Sudija je čekao proveru iz VAR sobe i na kraju pokazao na centar, loše je odragovao Lazar Samardžić, pa je Srbija bila prinuđena da juri rezultat - 1:0.

Ipak, sao četiri minuta kasnije, Mihailo Cvetković je izjednačio na 1:1, posle centaršuta kapitena Dušana Tadića, koji je velemajstorski nabacio loptu mladom fudbaleru belgijskog Anderlehta.

Idemo ispočetka, "orlovi" su stigli do drugog gola u Ligi nacija, možda i prvog boda...

Mogao je domaćin i u 3. minutu do pogotka, kada je Merdink iz blizine, prebacio gornji okvir gola Vanje Milinković Savića.

Podsetimo, "Oranje" je slavilo i u Beogradu, a tada je dvostruki strelac bio upravo Meks Merdink, kome je Ćavi Ernandez na stadionu "Rajko Mitić" ukazao šansu umesto povređenog Brajana Brobija.

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