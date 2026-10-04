Dubai protutnjao kroz Sloveniju i "zagrejao" se za Crvenu zvezdu
Lak posao za izabranike Ćavija Paskvala.
Košarkaši Dubaija rutinski su savladali Iliriju u 2. kolu ABA lige (85:70) pred duel sa Crvenom zvezdom u Evroligi.
Dubai je već uz prvoj deonici stekao dvocifrenu prednost, a na veliki odmor je otišao sa +20 (47:27).
U nastavku Dubai je samo odradio posao, minute su dobili igrači igrači iz drugog plana. Minc je ubacio 20 poena, a igrali su i Filip Petrušev i Nemanja Dangubić.
Petrušev je ubeležio pet poena i dva skoka za 20 minuta, Dangubić je imao tri poena za 30 minuta. U poraženom sastavu Edo Murić je meč završio sa 15 poena, dok je dvocifren još bio Vit Grabar sa 11 koševa.
Dubai za četriri dana dočekuje Crvenu zvezdu u 4. kolu Evrolige, a zatim će gostovati Klužu u 3. rundi ABA lige.
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