Dubai protutnjao kroz Sloveniju i "zagrejao" se za Crvenu zvezdu

Lak posao za izabranike Ćavija Paskvala.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Košarkaši Dubaija rutinski su savladali Iliriju u 2. kolu ABA lige (85:70) pred duel sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

Dubai je već uz prvoj deonici stekao dvocifrenu prednost, a na veliki odmor je otišao sa +20 (47:27).

U nastavku Dubai je samo odradio posao, minute su dobili igrači igrači iz drugog plana. Minc je ubacio 20 poena, a igrali su i Filip Petrušev i Nemanja Dangubić.

Petrušev je ubeležio pet poena i dva skoka za 20 minuta, Dangubić je imao tri poena za 30 minuta. U poraženom sastavu Edo Murić je meč završio sa 15 poena, dok je dvocifren još bio Vit Grabar sa 11 koševa.

Dubai za četriri dana dočekuje Crvenu zvezdu u 4. kolu Evrolige, a zatim će gostovati Klužu u 3. rundi ABA lige.