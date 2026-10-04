Jovanovićeva Grčka je penicilin za Nemce: Heleni i dalje bez poraza u Ligi nacija

Nemačka nije uspela da se revanšira Grčkoj, nakon što su ih "heleni" šokirali u Augzburgu i slavili sa minimalnih 1:0.

Foto: AP Photo/Giannis Papanikos

Fudbalske reprezentacije Grčke i Nemačke odigrale su na stadionu "Tumba" u Solunu utakmicu bez golova, u okviru četvrtog kola grupe 2 A divizije Lige nacija.

„Panceri“ su bili konkretniji i imali više prilika, a u 33. minutu su čak zatresli mrežu. Burkart je lepo pogodio, ali je gol poništen zbog igranja rukom tokom akcije.

Grčka je bez Kristosa Colisa, najvećeg aduta u napadu, uglavnom bila usmerena na odbranu. Ekipa Ivana Jovanovića uspela je da izdrži pritisak domaćina i sačuva bod, baš kao što je nekoliko dana ranije protiv Holandije takođe odigrala nerešeno (2:2).

Grčka i Holandija sada imaju po osam bodova, Nemačka je na pet, dok je Srbija bez bodova nakon još jednog poraza od "lala", ovog puta u Ajndhovenu (2:1). Grci tako ostaju u trci za prvo mesto u grupi, dok Nemci više ne odlučuju sami o svojoj sudbini.

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