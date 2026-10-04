Jovanovićeva Grčka je penicilin za Nemce: Heleni i dalje bez poraza u Ligi nacija
Nemačka nije uspela da se revanšira Grčkoj, nakon što su ih "heleni" šokirali u Augzburgu i slavili sa minimalnih 1:0.
Fudbalske reprezentacije Grčke i Nemačke odigrale su na stadionu "Tumba" u Solunu utakmicu bez golova, u okviru četvrtog kola grupe 2 A divizije Lige nacija.
„Panceri“ su bili konkretniji i imali više prilika, a u 33. minutu su čak zatresli mrežu. Burkart je lepo pogodio, ali je gol poništen zbog igranja rukom tokom akcije.
Grčka je bez Kristosa Colisa, najvećeg aduta u napadu, uglavnom bila usmerena na odbranu. Ekipa Ivana Jovanovića uspela je da izdrži pritisak domaćina i sačuva bod, baš kao što je nekoliko dana ranije protiv Holandije takođe odigrala nerešeno (2:2).
Grčka i Holandija sada imaju po osam bodova, Nemačka je na pet, dok je Srbija bez bodova nakon još jednog poraza od "lala", ovog puta u Ajndhovenu (2:1). Grci tako ostaju u trci za prvo mesto u grupi, dok Nemci više ne odlučuju sami o svojoj sudbini.
Preporučujemo
Srbija izjednačila protiv Holandije! Evo kako je Mihajlo Cvetković pogodio (VIDEO)
04. 10. 2026. u 21:27
Srbin raplakao lažnu državu: Austrija ostavila u suzama igrače tzv Kosova! (VIDEO)
04. 10. 2026. u 20:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Hrvati gledaju i ne veruju! Evo kako su njihovi mediji reagovali na istorijski "šamar" od Engleske
Katastrofa na "Rujevici", samo se tako može opisati debakl koji je Hrvatska doživela od Engleske ove subote u Ligi nacija, 0:7!
03. 10. 2026. u 20:10
Oglasio se KK Partizan: "Zbog kazne, meč će biti odigran bez prisustva navijača..."
Oglasio se KK Partizan.
03. 10. 2026. u 13:09
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)