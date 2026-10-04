Novak Đoković u polufinalu Pekinga

SRBIN ostvario veliku pobedu i plasirao se u polufinale Pekinga.

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Kada se Beograđanin pojavi u glavnom gradu Kine, jasno je da su trijumfi zagarantovani. On još uvek nije osetio gorčinu poraza na ovom turniru iz serije 500. U četvrtfinalu savladao je Aleksandera Zvereva sa 4:6, 6:4, 6:4.

Trenutno 11. na ATP listi je ovo bio 32. meč u Pekingu i ostvario je isto toliko pobeda. Na taj način je postao rekorer po broju uzastopnih trijumfa. Rafael Nadal je upisao 31. na Rolan Garosu.

Kakav meč! Osvajač 24 grend slem titule je pokazao da i dalje može da se ravnopravno nosi sa najboljim igračima planete.

Nemac je dobio prvi set i tako što je napravio brejk u prvom gemu. Delovalo je da će uspeti i u drugom isto da uradi i pobedi 39-godišnjeg rivala.

Ipak, kako je meč odmicao tako je Đoković postajao bolji. Nije bilo problema sa kojim se suočavao u prethodnim duelima. Novak je drugi set dobio tako što je u 10. gemu protivniku oduzeo servis. Neverovatno je drugi na svetu servirao u tom delu meča, promašio je samo jedan prvi servis - 23/24, ali opet je izgubio set.

Nastavio je Srbine sa dobrom igrom u odlučujućem delu meča. Igrači su čuvali servis sve do 10. gema kad je Nole napravio novi brejk, što je značilo i trijumf posle dva sata i 34 minuta.

Novak Đoković će u polufinalu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. U drugom polufinalu sastaju se Aleks de Minor i Hubert Hurkač.

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