HOROR NA KONJARNIKU: Napadnute pristalice SNS-a, među napadačima i Dijana Hrka
BLOKADERI su nasrnuli na pristalice Srpske napredne stranke, pokazivali im srednji prst i uputili uvrede
Na Konjarniku u Beogradu večeras je došlo jezivog incidenta!
Blokaderi su nasrnuli na pristalice Srpske napredne stranke, pokazivali im srednji prst i uputili uvrede!
Posle verbalnih provokacija pojavila se i Dijana Hrka koja se zaletela prema čoveku koji je snimao incident, a sve uz gnusne psovke i pretnje!
Postavlja se pitanje, šta im tačno smeta i zbog čega napadaju ljude koji ne misle isto kao oni?
Očigledno je da je i blokaderima jasno da su "pukli", pa svoju frustraciju leče napadima na nedužne ljude...
Preporučujemo
Država nije mesto za političko odrastanje
04. 10. 2026. u 14:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)