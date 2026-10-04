Politika

HOROR NA KONJARNIKU: Napadnute pristalice SNS-a, među napadačima i Dijana Hrka

24седам

04. 10. 2026. u 22:55

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BLOKADERI su nasrnuli na pristalice Srpske napredne stranke, pokazivali im srednji prst i uputili uvrede

ХОРОР НА КОЊАРНИКУ: Нападнуте присталице СНС-а, међу нападачима и Дијана Хрка

Foto: Printscreen

Na Konjarniku u Beogradu večeras je došlo jezivog incidenta!

Blokaderi su nasrnuli na pristalice Srpske napredne stranke, pokazivali im srednji prst i uputili uvrede!

Posle verbalnih provokacija pojavila se i Dijana Hrka koja se zaletela prema čoveku koji je snimao incident, a sve uz gnusne psovke i pretnje!

Postavlja se pitanje, šta im tačno smeta i zbog čega napadaju ljude koji ne misle isto kao oni?

Očigledno je da je i blokaderima jasno da su "pukli", pa svoju frustraciju leče napadima na nedužne ljude...

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