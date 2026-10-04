"A to je dobra stvar za srpski fudbal..." Dušan Tadić nakon poraza Srbije od Holandije

Dušan Tadić izneo utiske posle meča Holandija - Srbija.

Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Holandije pobedili su Srbiju sa 2:1 u okviru 4. kola A grupe Lige nacija, a nakon meča utiske je izneo Dušan Tadić.

Utisci Dušana Tadića su pozitivni iako smo izgubili.

- Mislim da smo zaslužili više. Branili se dobro zajedno, nismo se spustili tako nisko kao protiv Nemačke, pa smo im napravili problem. Srećan sam mnogo zbog ovih mladića, Gudelj, Cvetković, fenomenalno su igrali. Gudelj je iznosio sjajno loptu, Cvetković odlično zalomio i šutnuo, krivo mi je što nije dao gol. Ali pred njima je svetla budućnost, a to je dobra stvar za srpski fudbal. Dobro je da smo ovu utakmicu poslednju odigrali najbolje, protiv ove fudbalske velesile, gde im sve igraju igrači...dobro je da se vidi da možemo protiv ovakvih protivnika. Tako smo i Portugal dobili, nismo se uplašili, pokazali smo karakter. Dosta, dosta pozitivnih stvari iz ovog meča - rekao je Tadić.